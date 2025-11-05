Bizarrap y Daddy Yankee lanzan la BZRP Music Session #0/66 este miércoles

Bizarrap une fuerzas con Daddy Yankee para la BZRP sesión #0/66. ( FOTO DEL PERFIL DE @BIZARRAP Y @DADDYYANKEE )

Bizarrap y Daddy Yankee estrenarán este miércoles 5 de noviembre de 2025 la esperada BZRP Music Session #0/66.

El anuncio, hecho oficial a través de las redes sociales de ambos artistas, ha causado una auténtica revolución entre los fanáticos, que llevaban casi un año sin una nueva entrega de las icónicas sesiones del productor argentino.

La noticia no solo significa el regreso de Bizarrap a su aclamado formato, sino también el retorno de Daddy Yankee a los estudios de grabación, luego de su retiro en 2023.

El "Big Boss", quien había cerrado su carrera con una serie de conciertos en Puerto Rico y mensajes centrados en su fe, sorprende ahora con una colaboración que promete reavivar su faceta más explosiva.

Un anuncio en clave de misterio

Fiel a su estilo, Bizarrap generó expectativa con una publicación enigmática: el número de la sesión acompañado de la frase "Código 787. Alias, el calentón", referencia directa al prefijo telefónico de Puerto Rico.

Poco después, Daddy Yankee confirmó su participación, desatando una ola de comentarios y teorías sobre el significado del mensaje.

La cuenta misteriosa @averigua.bien, utilizada anteriormente por Bizarrap, también volvió a aparecer, lo que muchos interpretan como señal de que podrían venir más lanzamientos antes de que termine el año.