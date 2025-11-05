"Candestino": un concierto para humanos y perros que dejará huellas

El cantautor español Román Mosteiro presentará "Candestino", un espectáculo pensado para disfrutar junto a los perros. ( FUENTE EXTERNA )

Amor, música y solidaridad se unirán el sábado 22 de noviembre a las 5:00 de la tarde en el Parque Iberoamérica, con la llegada de "Candestino", un concierto diferente que promete dejar huellas -literal y emocionalmente-.

Por primera vez en República Dominicana, el cantautor español Román Mosteiro presentará este espectáculo pensado para disfrutar junto a los perros.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/1-143-52a99af9.jpg El cantautor español Román Mosteiro presentará Candestino. (FUENTE EXTERNA)

La cita será gratuita y abierta a toda la familia; quienes deseen colaborar podrán hacer donaciones voluntarias desde mil pesos en la entrada del parque, en apoyo a las fundaciones Rescued By Love RD y La Merced.

El evento contará con la supervisión de María José Ferrua, trainer especialista de Dogma RD, quien acompañará a los caninos y sus familias durante toda la jornada.

Según explicó Mariajosé Turull de Roig, cada pieza musical fue elegida cuidadosamente para crear un ambiente alegre y estimulante para los peludos asistentes: melodías con decibeles adecuados y ritmos que invitan al bienestar.

La idea nació en La Coruña, España, cuando Román Mosteiro, paseando con su Golden Retriever Golfo, soñó con ofrecer un concierto donde los perros pudieran estar presentes y disfrutar junto a sus humanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/1-82-fa22e768.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/1-135-e0948110.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/1-1-8fc91996.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/1-21-2450dd7b.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/1-69-38949cbf.jpg

Así surgió Candestino, un evento que redefine el concepto de "pet friendly" y lo transforma en algo más inclusivo: un espacio "Human Friendly".

Inspirado en estudios de la Universidad de Glasgow y la Sociedad de Bienestar Animal de Escocia, que revelan cómo la música —especialmente el reggae y el rock suave— tiene efectos positivos en el comportamiento de los perros, Candestino se perfila como una experiencia sensorial tanto para los oídos como para el corazón.

Más que música: una causa con propósito

Detrás del evento hay una misión solidaria. La Fundación La Merced, creada en 2010, trabaja por la prevención del trabajo infantil y la protección de niños y adolescentes en riesgo social, mientras que Rescued By Love RD se dedica al rescate, rehabilitación y adopción de animales callejeros en el país.

Ambas organizaciones comparten una visión de empatía y amor: una sociedad donde cada ser -humano o animal- tenga una oportunidad de vivir con dignidad.

El 22 de noviembre, Candestino no será solo un concierto: será un encuentro de almas que laten al mismo ritmo.





