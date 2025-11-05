Gilberto Santa Rosa interpretará el Himno Nacional de Puerto Rico en el ShowDown: RD vs PR en el Citi Field de Nueva York. ( SUMINISTRADA )

El multipremiado cantante Gilberto Santa Rosa, conocido mundialmente como El Caballero de la Salsa, será el encargado de interpretar el Himno Nacional de Puerto Rico durante la ceremonia inaugural del ShowDown: RD vs PR, un histórico partido de las estrellas que enfrentará a las selecciones profesionales de béisbol de República Dominicana y Puerto Rico en el Citi Field, hogar de los New York Mets.

Con más de cuatro décadas de carrera y múltiples Grammy y Latin Grammy, Santa Rosa aportará su voz a uno de los momentos más simbólicos de este evento deportivo y cultural que unirá a miles de fanáticos caribeños en Estados Unidos.

¿Cuál es la fecha y hora del evento?

El encuentro, que se celebrará el sábado 15 de noviembre a la 1:00 p.m. (EST), marcará el primer enfrentamiento oficial tipo All-Star Game entre ambos países en territorio estadounidense. Los boletos están disponibles en mlb.com/es/mets/tickets/specials/rd-pr.

El evento cuenta con el respaldo de la Asociación de Peloteros Profesionales de Puerto Rico (APPPR), la Federación Nacional de Peloteros Profesionales de la República Dominicana (FENAPEPRO), la MLB y los New York Mets.

¿Qué homenajes se realizarán durante el partido?

Durante la ceremonia, la APPPR homenajeará al exjugador Carlos Delgado, quien será dirigente honorario del equipo boricua. En su honor, todos los jugadores puertorriqueños vestirán el número 21, mientras que la FENAPEPRO dedicará el partido a Robinson Canó, quien jugará su último partido profesional en suelo estadounidense, con los jugadores dominicanos portando el número 24.

Previo al juego, desde las 10:30 a.m., habrá un Pre-Game Party con música en vivo, gastronomía típica y actividades familiares, en un ambiente que promete ser una celebración del deporte, la cultura y la hermandad caribeña.