Nathalie Hazim se confiesa en su nueva balada: "Y esto, ¿a quién se lo digo?"

Nathalie Hazim transforma pensamientos guardados en melodías que sanan y conectan en su nuevo tema "Y esto, ¿a quién se lo digo?".

Nathalie Hazim atraviesa un momento de introspección creativa. La cantautora dominicana ha decidido mirar hacia adentro y convertir sus pensamientos más personales en música.

Así lo demuestra con su nuevo sencillo "Y esto, ¿a quién se lo digo??", una balada íntima y confesional que se regaló como obsequio de cumpleaños.

Escrita junto a Carlos Julián y producida por Jorge Nehme y Jaime Velázquez, la canción fue grabada en Ciudad de México y marca el inicio de una nueva etapa más vulnerable y honesta en su carrera.

"Esta canción nació, literalmente, de mis cuadernos y notas personales de finales de 2023, cuando empecé a poner en palabras muchas cosas que antes no me atrevía a decir, en uno de esos momentos donde el alma busca desahogo. Esta pieza se convierte en una conversación con uno mismo, un refugio entre pensamientos y emociones que piden ser escuchadas", cuenta Nathalie.

En este tema, ya disponible en todas las plataformas digitales, Nathalie transforma el silencio en melodía y la vulnerabilidad en belleza. Es una canción que no busca respuestas, sino verdad: un respiro y una confesión envuelta en música.

El videoclip, dirigido por José Germán Ariza y con concepto creativo de Félix Pinales, refuerza esa sensación de intimidad. Grabado en la cafetería Panavisa -convertida en la simbólica "Cafetería Mis Sueños"-, el video invita a los espectadores a participar en una experiencia poética.

"Allí invito a la gente a escribir en una taza lo que sueña o lo que nunca ha dicho, mientras sirvo café y canto. Es un concepto visual cálido y poético que mezcla introspección y esperanza", explica la artista.

Quinto álbum de estudio

Y esto, ¿a quién se lo digo?? forma parte del quinto álbum de estudio de Nathalie, actualmente en proceso, y se conecta de manera natural con su nuevo podcast Cinco palabras, estrenado en septiembre.

En este espacio, Nathalie conversa con invitados que comparten cinco palabras que los definen en su momento actual, dando lugar a charlas personales y vulnerables, tan sinceras como sus canciones.

Con cuatro discos en su trayectoria -El espejo de tus ojos, Te cuento, Amorosa y Desde cero-, Nathalie Hazim reafirma su capacidad de reinventarse y conectar con su público desde la emoción más pura.