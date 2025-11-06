Juan Luis Guerra y Sting colaboran por primera vez en nueva versión de "Estrellitas y duendes"

Juan Luis Guerra y Sting lanza nueva versión de "Estrellitas y duendes", del álbum Bachata Rosa (1990). ( FUENTE EXTERNA )

Los reconocidos artistas Juan Luis Guerra y Sting se unieron por primera vez en una nueva versión de la canción "Estrellitas y Duendes", tema que formó parte del emblemático álbum "Bachata Rosa" lanzado por el dominicano en 1990.

La canción, grabada completamente en español por el astro británico, se estrenó este jueves 6 de noviembre a nivel mundial en todas las plataformas digitales.

Previamente, Juan Luis adelantó en sus redes una foto en donde los dos aparecen sentados de espalda acompañada únicamente con el mensaje: 6.11 y acompañado con el emoji de estrella.

"Estrellitas y Duendes" es uno de los clásicos más queridos y perdurables de la música latina y una de las obras más elogiadas del maestro Guerra. Ahora, 35 años después, la canción regresa en una versión única que une el celebrado sonido de Guerra con la inconfundible sensibilidad artística de Sting.

"Trabajar con Sting ha sido un honor inmenso," expresó Juan Luis Guerra en un comunicado. "Su arte y sensibilidad le dieron una nueva luz a ´Estrellitas y Duendes.´ Escucharlo cantar en español una de mis canciones es un gran regalo y privilegio."

"Siempre he admirado el trabajo de Juan Luis Guerra", continuó Sting, líder original de la banda The Police. "Su composición tiene extraordinaria elegancia y profundidad, y fue un honor ser parte de esta nueva interpretación", dijo.

El video, filmado en el legendario Power Station Studios de Nueva York y dirigido por Guerra Films, captura la conexión genuina entre ambos artistas durante una íntima sesión en el estudio, "llena de mutuo respeto y energía creativa".

Colaboración histórica

Esta histórica colaboración es mucho más que un dúo; es un encuentro de mundos, lenguajes y legados, destaca el comunicado.

La nueva versión de "Estrellitas y Duendes" invita al público a redescubrir un clásico renacido, una canción de amor que conquistó millones de corazones, reforzando el estatus de Guerra como una de las figuras más influyentes de la música latina. El impacto de esta canción ayudó a que Bachata Rosa alcanzara el éxito internacional, otorgándole a Guerra un Latin Grammy e introduciendo la bachata a audiencias de todo el mundo.

Entre los dos, estas leyendas acumulan un legado extraordinario. Juan Luis Guerra, uno de los artistas latinos más premiados de la historia, ha recibido tres premios Grammy y 31 Latin Grammy, mientras que Sting, tanto como solista como líder de The Police, ha obtenido 17 premios Grammy, además de un Golden Globe, un Emmy y múltiples nominaciones al Oscar. Juntos representan más de cinco décadas de excelencia e innovación musical.

El sencillo y el video oficial están disponibles hoy, 6 de noviembre de 2025, en todas las plataformas digitales y servicios de streaming.