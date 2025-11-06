El baterista de Maná sufre una caída en pleno concierto

El baterista de Maná sufre caída en pleno concierto. En la imagen se puede ver a Álex González en uno de los conciertos. ( FUENTE EXTERNA )

El baterista Álex González, integrante de la banda mexicana Maná, sufrió una caída durante una de las presentaciones de la gira "Vivir sin aire", pero su rápida reacción y profesionalismo evitaron que el incidente pasara a mayores.

En un video que circula en redes sociales, publicado originalmente por el programa Despierta América en Instagram, se observa el momento en que González pierde el equilibrio mientras interpreta el tema "Déjame entrar". El músico realiza un giro a modo de paso de baile y cae de la pequeña tarima donde se encontraba tocando la batería.

A pesar del tropiezo, el baterista se levantó de inmediato y continuó con su interpretación sin interrumpir el espectáculo, recibiendo aplausos por algunas personas del público por su entrega sobre el escenario.

El incidente ocurrió durante el concierto de la agrupación en Dallas, Texas, una de las paradas de su extensa gira por Estados Unidos.

La banda Maná, considerada una de las más influyentes del rock latino, continúa su tour con próximas presentaciones en Los Ángeles, San José, Detroit, Brooklyn, Orlando y Miami, entre otras ciudades.

Más

El episodio ha sido comentado ampliamente por los seguidores del grupo, quienes destacaron la actitud profesional de González y su compromiso con el público.