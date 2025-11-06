Juan Luis Guerra y Sting: rumores de una colaboración musical histórica

Juan Luis Guerra encendió las redes al publicar una imagen con la fecha 6:11, desatando rumores de colaboración con Sting. ( CRÉDITO: CORTESÍA / INSTAGRAM JUAN LUIS GUERRA )

El laureado cantautor dominicano Juan Luis Guerra revolucionó las redes sociales este jueves al compartir una enigmática fotografía en su cuenta de Instagram, donde aparece de espaldas al público junto a un artista que se presume es Sting, acompañada únicamente del mensaje "6:11", que coincide con la fecha del día.

La publicación generó de inmediato una ola de reacciones entre sus seguidores y figuras del mundo artístico, quienes especulan que podría tratarse de una colaboración musical con el británico, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll y exlíder de la icónica banda The Police.

¿Cómo reaccionaron otros artistas ante los rumores de colaboración?

Entre los primeros en comentar estuvo el cantante Luis Fonsi, amigo cercano de Guerra, quien escribió sorprendido: "¿Esto es en serio?". La pianista y directora musical de 4-40, Janina Rosado, avivó aún más las expectativas al comentar: "Viene bajando Chiriririri".

De su lado, el saxofonista dominicano Sandy Gabriel expresó su emoción: "Un momento muy esperado desde hace muchísimo tiempo... una gran bendición de Dios".

El productor Luis Mansilla añadió un breve pero contundente "Qué bendición", mientras que el músico puertorriqueño Tommy Torres no ocultó su entusiasmo: "¿En qué realidad alterna estoy? ¿Mis dos héroes musicales juntos? Superman y Batman".

¿Qué antecedentes existen entre Juan Luis Guerra y Sting?

Juan Luis Guerra y Sting compartieron escenario por primera vez en abril de 2006, cuando el artista británico se presentó en el anfiteatro Altos de Chavón, en La Romana. Aquella noche marcó el inicio de una admiración mutua que se ha mantenido a lo largo de los años.

Más recientemente, ambos coincidieron nuevamente en abril de 2024, durante el festival Capitalia, donde también actuaron Juanes, René Pérez (Residente) y J Noa.

La imagen publicada por Juan Luis Guerra, aparentemente tomada en un estudio de grabación, ha recibido miles de reacciones y comentarios en pocas horas.

Muchos fanáticos aseguran que se trata del anuncio de una colaboración histórica entre dos iconos de la música universal.

El público espera que en las próximas horas el artista revele el verdadero significado de su publicación, mientras el misterio y la emoción siguen creciendo en torno al número 6:11, sello espiritual y artístico del creador de Ojalá que llueva café.