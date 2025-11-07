VIDEO | De La Romana al escenario: Ceafur Band inspira con su talento en Dominicana's Got Talent
La presentación de los estudiantes de música estuvo basada en merengue, logrando conectar con el público y el jurado
Un carismático grupo musical logró impresionar al jurado y al público durante su participación en el cuarto episodio de Dominicana´s Got Talent. Ellos llegaron desde el Centro En Artes Fernando Ureña Rib (Ceafur), de La Romana, avanzando a la siguiente ronda con cuatro "síes".
"De verdad que la gloria siempre será de Dios. Estamos muy felices de pasar a la segunda etapa y ahora toca trabajar más duro para seguir adelante", dijeron los jóvenes músicos tras conocer el resultado.
Su presentación estuvo basada en merengue, logrando conectar con el público y el jurado gracias a la pasión que demostraron en el escenario.
"La música es nuestra pasión y el arte de combinar los sonidos con el tiempo. Para nosotros, es amor y dedicación", señalaron los miembros del Ceafur Band.
En cuanto al mensaje que quisieron transmitir, destacaron la importancia del esfuerzo y la perseverancia: "Queremos decir a cada joven con sueños que se pueden cumplir a base de trabajo y dedicación".
Sobre el premio de tres millones de pesos que se otorga al ganador del concurso, Ceafur Band indicó que planean invertirlo en su formación musical y en su escuela, además de seguir desarrollando su talento.
El grupo también resaltó el apoyo de sus familias, quienes los acompañan y motivan día a día: "Es complicado ensayar y estudiar al mismo tiempo, pero nuestras familias siempre están ahí. Sin su apoyo, no estaríamos aquí".
- Con su actuación, Ceafur Band busca dejar claro que la pasión por la música y la dedicación pueden abrir grandes oportunidades.