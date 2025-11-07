×
Dominicana's Got Talent
Dominicana's Got Talent

VIDEO | De La Romana al escenario: Ceafur Band inspira con su talento en Dominicana's Got Talent

La presentación de los estudiantes de música estuvo basada en merengue, logrando conectar con el público y el jurado

  • Jeury Frías - Twitter

Un carismático grupo musical logró impresionar al jurado y al público durante su participación en el cuarto episodio de Dominicana´s Got Talent. Ellos llegaron desde el Centro En Artes Fernando Ureña Rib (Ceafur), de La Romana, avanzando a la siguiente ronda con cuatro "síes".

"De verdad que la gloria siempre será de Dios. Estamos muy felices de pasar a la segunda etapa y ahora toca trabajar más duro para seguir adelante", dijeron los jóvenes músicos tras conocer el resultado.

Su presentación estuvo basada en merengue, logrando conectar con el público y el jurado gracias a la pasión que demostraron en el escenario.

"La música es nuestra pasión y el arte de combinar los sonidos con el tiempo. Para nosotros, es amor y dedicación", señalaron los miembros del Ceafur Band.

En cuanto al mensaje que quisieron transmitir, destacaron la importancia del esfuerzo y la perseverancia: "Queremos decir a cada joven con sueños que se pueden cumplir a base de trabajo y dedicación".

Infografía
Los integrantes deCeafur Band posan para Diario Libre, luego de su entrevista.

Sobre el premio de tres millones de pesos que se otorga al ganador del concurso, Ceafur Band indicó que planean invertirlo en su formación musical y en su escuela, además de seguir desarrollando su talento.

El grupo también resaltó el apoyo de sus familias, quienes los acompañan y motivan día a día: "Es complicado ensayar y estudiar al mismo tiempo, pero nuestras familias siempre están ahí. Sin su apoyo, no estaríamos aquí".

  • Con su actuación, Ceafur Band busca dejar claro que la pasión por la música y la dedicación pueden abrir grandes oportunidades.
Periodista dominicano con experiencia en medios escritos impresos y digitales. Formado en el área de marketing digital y periodismo digital. También cuenta con experiencia en televisión.