DJ Adoni y Donaty estarán en el concierto gratuito de "Reconocidos"

Este sábado 8 de noviembre, la página digital referente de entretenimiento de República Dominicana y en la diáspora "Reconocidos", celebrará su gran Concierto de Navidad, un evento cargado de música y alegría.

El evento gratuito contará con las actuaciones de DJ Adoni, Rochy RD, Chiquito Team Band, Jerry, Braulio Fogón, Donaty y Arlene MC, quienes pondrán a bailar y cantar a todo el público en una jornada popular.

Desde las 4:00 p.m., la intersección de la avenida Albert Thomas esquina Barney Morgan se convertirá en el epicentro del entretenimiento con una cartelera artística urbana y tropical.

"El evento es completamente gratuito, como muestra del compromiso de "Reconocidos" con la comunidad digital y con el arte local", expresó Jesús Jiménez, CEO del portal. Abundó que la actividad promete ser una verdadera fiesta navideña al aire libre, uniendo a miles de seguidores en un ambiente de paz, música y celebración.

Este evento también da inicio a una gira navideña de Reconocidos, que llevará conciertos gratuitos a distintaos barrios y provincias del país para compartir la alegría de la temporada con todo el pueblo dominicano.