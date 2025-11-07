Noviembre suena a romance y fiesta

Dyango, Pimpinela y Ebenezer, entre los protagonistas del fin de semana. ( FUENTE EXTERNA )

El aire de noviembre trae algo más que brisa fresca: suena a pasión, recuerdos y fiesta. Este mes, el país se llena de melodías que invitan a cantar, bailar y dejarse llevar por la emoción de los grandes escenarios. Desde Santo Domingo hasta Jarabacoa y Punta Cana, cada rincón se transforma en una celebración del arte y de la identidad musical.

¿Qué artistas se presentan en noviembre 2023 en República Dominicana?

El viaje musical arranca con una leyenda del romanticismo: Dyango, el eterno intérprete de Corazón mágico, llega con su gira "Su amigo Dyango Tour" al Hard Rock Café Santo Domingo. Con una voz que parece no envejecer, el artista español promete un concierto lleno de emoción, recuerdos y esa cercanía que lo ha mantenido vigente durante décadas. Será una noche íntima, de esas en las que el público se siente parte del escenario y cada canción revive una historia de amor.

Viernes 7 de noviembre, 10:00 p.m., Hard Rock Café SD.

Un día después, el amor cambia de escenario y de tono. Pimpinela regresa al país con "Noticias del amor", un espectáculo tan teatral como musical que llegará a la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.

Lucía y Joaquín Galán transformarán el escenario en un noticiario sentimental donde las eternas discusiones de pareja se cuentan con humor, pasión y sus inconfundibles clásicos.

Entre risas, nostalgia y nuevos temas, el dúo argentino demostrará por qué sigue siendo un fenómeno transgeneracional que conecta con todas las edades.

Sábado 8 de noviembre, 8:30 p.m., Teatro Nacional.

Esa misma noche, el cantautor canario Sergio Alzola presentará "A mares" en Casa Teatro de Santo Domingo, como cierre de su Gira Latinoamericana 2025. Con su estilo poético y cercano, Alzola invita al público a sumergirse en un universo donde la palabra y la música se entrelazan con sensibilidad.

Sus letras, cargadas de humanidad, recorren los temas del amor, la memoria y los pequeños gestos que nos hacen sentir vivos. Un concierto para escuchar con el corazón.

Sábado 8 de noviembre, 10:00 p.m., Casa de Teatro.

¿Cómo se celebrará el Súper Merengazo en Jarabacoa?

El domingo 9, la fiesta se traslada a las montañas. Jarabacoa se convertirá en la capital mundial del merengue con el Súper, ultra, mega, merengazo, una jornada maratónica de ritmo, tradición y orgullo nacional.

Sobre el escenario se reunirán más de veinte artistas, encabezados por Héctor Acosta "El Torito", Wilfrido Vargas, Miriam Cruz, Sergio Vargas, Fefita La Grande, Jandy Ventura, Manny Cruz y Omega, entre muchos otros.

Con un montaje de última generación y tecnología hidráulica, el evento promete más de doce horas de pura energía dominicana en un entorno natural que combina montañas, ríos y fiesta.

Domingo 9 de noviembre, de 12:00 p.m. a 12:00 p.m., la Confluencia Jarabacoa.

¿Qué ofrece el Latin Music Tours en Punta Cana este noviembre?

Y como broche de oro, del 8 al 11 de noviembre, el Latin Music Tours 2025 celebrará su edición número 24 en Punta Cana. Cuatro días de playa, música y diversión con una cartelera que reúne lo mejor del talento local: Luis Miguel del Amargue, Toño Rosario, Chiquito Team Band, Omega y muchos más. Habrá fiestas temáticas, cenas frente al mar y la pool party, parte esencial de la experiencia.

Del sábado 8 al lunes 10 de noviembre, en Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana.

Este noviembre, RD vibra a todo volumen. Desde la nostalgia del bolero hasta el merengue que enciende el alma, la música vuelve a recordarnos que la vida -cuando se canta y se baila- siempre suena mejor.