A veces, el escenario de Dominicana´s Got Talent se convierte en un espacio para sanar. Así lo vivió Saúl Nicolás, cantante, productor y compositor de 24 años, originario de Los Alcarrizos, quien durante su audición conmovió al público y al jurado al interpretar una canción escrita en memoria de su abuelo fallecido.

"Fue un momento muy emotivo", cuenta Saúl. "Esa canción casi nadie la había escuchado, solo un primo y, hace poco, mi novia. Mi familia no sabía que existía. Se la dediqué a mi abuelo, que murió hace unos años, y sentí que, por fin, podía cerrar ese ciclo de una forma bonita".

Saúl creció en una familia cristiana de cinco miembros y desde pequeño encontró en la música su refugio.

"La música es salvación", afirma. "Siento que Dios la puso en mi vida para guiarme. Me ha llevado a lugares que nunca imaginé y me ha permitido conocer personas increíbles. Me llena de amor, tanto por lo que me da como por lo que puedo transmitir a otros".

El joven artista presentó en su audición un tema de su proyecto "Un Cristiano Enamorado", con el que busca promover un mensaje diferente en la música romántica.

"Quise reflejar el amor de una forma sana, sin caer en la sexualización o en la superficialidad", explica. "Que Dios sea siempre el centro, incluso cuando se trata de enamorarse", dijo el joven que ya ha participado en otros programas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/161025-dominicanas-got-talent-11-a2535848.jpg Saúl Nicolás canta previo a su entrevista con Diario Libre.

Cuatro sí y una ovación

Su interpretación le valió cuatro sí por parte del jurado, además de una ovación del público.

"Recibir cuatro sí fue increíble. No era parte de mis planes participar, pero gracias a mi amigo Han, que me animó a intentarlo, estoy aquí y me siento feliz", dice entre risas.

Si llegara a ganar, Saúl tiene claro en qué invertiría el premio: "Terminaría mi estudio de grabación y ayudaría a niños que no tienen recursos para estudiar música. En su momento yo tampoco tuve ese apoyo, y me gustaría retribuirlo. Quiero que los niños vean en la música un refugio y no se pierdan en la calle".

Con un mensaje dirigido a los jóvenes que, como él, sueñan con hacer arte, Saúl concluye: "A veces la gente te dirá que estás loco o que no vas a lograrlo. Pero si tienes fe en ti y en Dios, y le pides que te muestre tu propósito, Él lo hará. Pon a Dios primero, y las cosas llegarán más grandes de lo que imaginas".