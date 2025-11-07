Thalía lanza "Santa", su nuevo tema navideño bilingüe

La cantante mexicana Thalía lanzó su nuevo sencillo "Santa (Crush On You / Tengo Un Crush Contigo)", disponible en versiones en inglés y español en todas las plataformas digitales. La canción mezcla sonidos pop con elementos navideños y marca el regreso de la artista a la música de temporada.

A lo largo de su carrera, Thalía ha mantenido una relación constante con la Navidad, con interpretaciones de temas como "Rodolfo el Reno", "Feliz Navidad" y "Mis Deseos" junto a Michael Bublé. En 2024 presentó su primer álbum navideño, "Navidad Melancólica", que incluyó temas originales como "Nueva Navidad" y "Velitas".

Con "Santa", Thalía propone una mirada contemporánea a la música navideña, abordando la celebración desde una perspectiva romántica.

"Esta canción tiene toda la esencia de lo que significa la Navidad para mí. Es alegre, luminosa y mágica. Cada frase pinta una escena visual, y cada vez que la escucho me emociona mucho", explicó la cantante.

El sencillo fue producido por Thalía, Cory Rooney y Adrián Cota, y mezclado por Mick Guzauski, reconocido por su trabajo con artistas como Madonna, Prince y Eric Clapton.

Las dos versiones del tema, "Crush On You" y "Tengo Un Crush Contigo", refuerzan el enfoque internacional de la intérprete, que busca conectar con públicos de distintas regiones e idiomas.

"Santa" ya está disponible en todas las plataformas digitales de música.