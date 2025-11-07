×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Thalía
Thalía

Thalía lanza "Santa", su nuevo tema navideño bilingüe

La artista mexicana propone una mirada contemporánea a la música navideña, abordando la celebración desde una perspectiva romántica

    Expandir imagen
    Thalía lanza "Santa", su nuevo tema navideño bilingüe
    Foto publicada en Instagram por la cantante Thalía. (@thalia)

    La cantante mexicana Thalía lanzó su nuevo sencillo "Santa (Crush On You / Tengo Un Crush Contigo)", disponible en versiones en inglés y español en todas las plataformas digitales. La canción mezcla sonidos pop con elementos navideños y marca el regreso de la artista a la música de temporada.

    A lo largo de su carrera, Thalía ha mantenido una relación constante con la Navidad, con interpretaciones de temas como "Rodolfo el Reno", "Feliz Navidad" y "Mis Deseos" junto a Michael Bublé. En 2024 presentó su primer álbum navideño, "Navidad Melancólica", que incluyó temas originales como "Nueva Navidad" y "Velitas".

    Con "Santa", Thalía propone una mirada contemporánea a la música navideña, abordando la celebración desde una perspectiva romántica.

    "Esta canción tiene toda la esencia de lo que significa la Navidad para mí. Es alegre, luminosa y mágica. Cada frase pinta una escena visual, y cada vez que la escucho me emociona mucho", explicó la cantante.

    El sencillo fue producido por Thalía, Cory Rooney y Adrián Cota, y mezclado por Mick Guzauski, reconocido por su trabajo con artistas como Madonna, Prince y Eric Clapton.

    Las dos versiones del tema, "Crush On You" y "Tengo Un Crush Contigo", refuerzan el enfoque internacional de la intérprete, que busca conectar con públicos de distintas regiones e idiomas.

    Más

    • "Santa" ya está disponible en todas las plataformas digitales de música.
    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.