La rapera Young Miko lanza su segundo álbum "Do Not Disturb"

Young Miko posa para el lente de Joshua Rivera en una sesión para TMRW Magazine, reflejando la esencia de su nuevo álbum Do Not Disturb.

La cantante y compositora puertorriqueña Young Miko lanzó su segundo álbum de estudio, "Do Not Disturb", disponible en todas las plataformas digitales. El proyecto, compuesto por 16 canciones, muestra una mezcla de trap, reggaetón, R&B, Afrobeats, drum and bass y otros estilos.

Según la artista, el álbum es un espacio de introspección.

"Pusimos mucha pasión y paciencia en cada canción. Este álbum me abrazó en formas que no sabía que necesitaba. El título refleja mi estado mental: necesitaba tiempo para mí, para escuchar y divertirme", dijo Young Miko.

El concepto de los hoteles y el letrero "Do Not Disturb" aparece como símbolo de desconexión y búsqueda personal. Miko trabajó gran parte del disco durante su gira XOXO, en la que escribió varias de las canciones.

Antes del lanzamiento, la artista presentó algunos sencillos, entre ellos "WASSUP", "Meiomi" y "Likey Likey", este último con la participación de la compositora Amy Allen. El álbum cuenta con una única colaboración: Eladio Carrión en el tema "Traviesa", y la producción de Tainy en "Ni le cabe".

Un año decisivo en su carrera

El lanzamiento de Do Not Disturb coincide con una etapa de crecimiento para Young Miko. La artista fue invitada especial en la gira "Hit Me Hard and Soft" de Billie Eilish, participó en la campaña de Nike "Not Here To Be Liked" y anunció su primer concierto estelar en el Coliseo de Puerto Rico para el 5 y 6 de diciembre, tras agotar la primera fecha en menos de dos horas.

Con Do Not Disturb, Young Miko refuerza su presencia en la música urbana y continúa ampliando su público a nivel internacional.

