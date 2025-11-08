Francisco Céspedes y Conjunto Quisqueya destacan en Lungomare este noviembre

Francisco Céspedes y El Conjunto Quisqueya forma parte de la programación de noviembre en Lungomare. ( ARCHIVO )

El mes de noviembre llega con música, alegría y grandes emociones en Lungomare Bar & Lounge, el centro de entretenimiento más activo del Malecón de Santo Domingo, que presenta una cartelera repleta de estrellas nacionales e internacionales.

El establecimiento reafirma su liderazgo en la vida nocturna capitalina con una programación que combina la esencia del merengue, el son caribeño y el romanticismo latino, ofreciendo noches inolvidables por reservación en un ambiente elegante frente al mar.

El Conjunto Quisqueya inaugura la temporada festiva

La programación comienza el sábado 8 con la presentación de la Orquesta Renacer y continúa el domingo 9 con Roberto "El Sabor de Cuba" en una nueva entrega del tradicional Domingo de Son, que se ha convertido en una cita fija para los amantes del ritmo caribeño.

El viernes 14 de noviembre, Lungomare da la bienvenida oficial a la época navideña con el primer Aguinaldo Navideño, protagonizado por el legendario Conjunto Quisqueya, agrupación emblemática de la música festiva dominicana. Con su inconfundible energía, la banda promete hacer bailar a todos con sus clásicos de fin de año.

El ambiente de fiesta continúa el sábado 15 con La Batalla Típica, un duelo musical entre Xander Mandarria Típica y Típico Swing de Ito Román, en una noche dedicada al merengue tradicional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/08/aramis-camilo-fc588a17.jpg El merenguero Aramis Camilo. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/08/sonia-cabral-79b56b34.jpg La destacada cantante de son, Sonia Cabral. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/08/cesar-namnum-grupo-maniel-b41e028f.jpg Cesar Namnum y su grupo Maniel estarán en la agenda.

El domingo 16, el escenario recibirá al carismático Bombillo en otra entrega del Domingo de Son, mientras que el viernes 21 la potente voz de Johanna Almanzar llenará el espacio con un nuevo Aguinaldo Navideño cargado de energía y color.

¿Quién es el invitado especial de noviembre?

El sábado 22 de noviembre marcará uno de los momentos más esperados del mes, con la presentación estelar del laureado cantautor Francisco Céspedes, quien interpretará sus grandes éxitos, como Vida loca y Dónde está la vida.

El artista cubano-mexicano, conocido por su voz inconfundible y su interpretación apasionada, ofrecerá una velada íntima y elegante frente al mar, ideal para los amantes del bolero contemporáneo y la música romántica.

Su actuación promete ser un punto culminante dentro de la programación, destacando el carácter internacional de la oferta musical de Lungomare.

¿Qué más ofrece Lungomare en noviembre?

La agenda continúa el domingo 23 con la actuación del Grupo Maniel dentro de los animados Domingos de Son, seguidos por el viernes 28, cuando Lungomare presentará un Aguinaldo Navideño de estrellas con tres grandes figuras del merengue: Dioni Fernández, Aramis Camilo y Johanna Almanzar, quienes marcaron toda una época con su estilo y energía sobre el escenario.

El sábado 29 se celebrará una fiesta privada, y el mes cerrará el domingo 30 con la destacada cantante Sonia Cabral, quien pondrá el broche de oro a noviembre con un concierto lleno de sabor y sentimiento.

Lungomare: el alma musical del Malecón

Lungomare Bar & Lounge se consolida cada mes como uno de los espacios más activos y elegantes de la vida nocturna dominicana.

Su propuesta integra música, gastronomía y cultura en un ambiente moderno y acogedor frente al mar Caribe.

"Buscamos ofrecer experiencias memorables con artistas de gran nivel. Este noviembre es un homenaje a la música que une generaciones y celebra nuestras raíces", señalaron los organizadores del espacio.

Con sus Aguinaldos Navideños, Domingos de Son y presentaciones especiales, Lungomare reafirma su papel como epicentro del entretenimiento en la capital y punto de encuentro para quienes disfrutan de la buena música en un entorno seguro y sofisticado.