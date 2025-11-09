La banda dominicana Sobresoma presenta su esperado disco de 11 canciones, "Sobresoma I"

Sobresoma redefine su sonido y se proyecta al mundo con su primer gran álbum, "Sobresoma I". ( FUENTE EXTERNA )

La banda dominicana Sobresoma presenta su esperado primer álbum, "Sobresoma I", una producción de 11 canciones que marca un punto de inflexión en su trayectoria artística.

El disco incluye los sencillos ya conocidos -"Tu despertar", "Víctima perpetua" y "Un poco más de mí"- junto a nuevas composiciones que consolidan su identidad sonora y su madurez musical.

Grabado durante una experiencia creativa en Palmar de Ocoa, el álbum ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Un álbum que trasciende fronteras

"Sobresoma I" es una travesía emocional que explora la introspección, la liberación y la catarsis. Su sonido, envolvente y expansivo, combina texturas industriales, sintetizadores y una producción cuidada, reflejo del crecimiento del grupo y de su autenticidad.

Integrada por Marcos Pión, Esteban Peña y Diego Venegas, la banda nació hace cuatro años impulsada por su amor por la música, la poesía y la experimentación artística. Desde entonces, han construido una conexión creativa sólida que transforma experiencias personales en canciones vibrantes y honestas.

"Esto no es solo un álbum para nosotros. Representa un largo trayecto de crecimiento, de sacrificio, y determinación. Desde el momento en el que nace SobreSoma como visión y concepto, a las incontables horas de composición, ensayos, grabaciones y mezclas, todo ha sido parte de nuestra búsqueda de vernos reflejados en nuestro sonido", ha dejado saber el grupo.

La producción del álbum contó con la colaboración del reconocido guitarrista y productor argentino Pilo Gómez, y fue mezclada por el ingeniero Álvaro Villagra, ganador del Grammy por el álbum "Supernatural" de Carlos Santana, en la misma consola donde Soda Stereo grabó su primer disco.

La nueva era del rock dominicano

Este gesto simbólico reafirma el espíritu de Sobresoma: un puente entre lo clásico y lo contemporáneo dentro del panorama latinoamericano.

En marzo, el grupo viajó a Miami junto a sus managers Pilo Gómez y José Luis "Pepe" Pagán -compositor de éxitos como "Valió la pena" de Marc Anthony- para continuar desarrollando nuevos proyectos en el Gibson Showroom.

Con el apoyo de la marca y su CEO César Gueikian, Sobresoma también trabajó en Ocean Way Studios (Nashville), afianzando una propuesta que redefine su sonido, trasciende fronteras y reafirma su proyección internacional.





