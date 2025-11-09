×
El Prodigio

El Prodigio conquista el puesto #1 en Music Choice USA con su tema "Ven"

El acordeonista dominicano celebra un nuevo hito internacional con una canción que lleva el merengue típico a lo más alto

    El Prodigio conquista el puesto #1 en Music Choice USA con su tema "Ven"
    El Prodigio marca un nuevo récord con su canción "Ven", el merengue del momento. (FUENTE EXTERNA)

    El talento dominicano sigue brillando a nivel internacional. El reconocido acordeonista El Prodigio alcanzó el puesto #1 en la lista National Tropical Song of the Week de Music Choice USA con su más reciente éxito, "Ven", distribuido por La Oreja Media Group.

    El tema, compuesto por El Prodigio junto a Guillermo Gutiérrez, combina la esencia vibrante del merengue típico con una frescura que ha conquistado al público dentro y fuera del país.

    Desde su lanzamiento, "Ven" se ha convertido en un fenómeno musical, encabezando listados tropicales en Estados Unidos y consolidando al artista como uno de los principales embajadores del género.

    Más de 6 millones de reproducciones

    En plataformas digitales, el impacto ha sido igual de contundente: el video oficial de "Ven" supera ya los 6 millones de reproducciones en YouTube, reflejo de la conexión que su propuesta logra con nuevas generaciones de oyentes.

    Con este nuevo logro, El Prodigio reafirma su compromiso de llevar el merengue típico dominicano a escenarios globales, demostrando que la música autóctona sigue tan viva, poderosa y universal como siempre.

    Vocación temprana

    Krency García, mejor conocido como El Prodigio, descubrió su talento musical a los cinco años, sorprendiendo a todos con su habilidad para tocar y ganándose el apodo que más tarde se convertiría en su nombre artístico.

    Nacido el 14 de noviembre de 1976 en María Trinidad Sánchez, tuvo en su padre, Samuel García, a su mayor apoyo, quien lo impulsó a subir por primera vez a un escenario a los 11 años con su acordeón.

    A los 15 se trasladó a Estados Unidos para formarse musicalmente y, al regresar, decidió apostar por el merengue típico, al que incorporó fusiones innovadoras que redefinieron el género.

    En 2004 fundó su agrupación El Prodigio y la Súper Banda, con la que ha llevado su propuesta a escenarios de Estados Unidos y Europa. Con su estilo único, creó el concepto de jazz ripiao, una mezcla de merengue típico y jazz que lo consolidó como uno de los músicos más creativos de su generación.

    Entre sus discos más reconocidos destacan El Hombre Acordeón, Pambiche Meets Jazz y Cabecita Loca, además de sus versiones de clásicos como Juanita Morel y La Vida es un Carnaval. Virtuoso del acordeón y embajador del merengue, El Prodigio ha sabido combinar tradición y modernidad, llevando la música dominicana a nuevas alturas.


