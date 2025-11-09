World Worship invita a la quinta edición de su concierto "Que el mundo adore"

World Worship vuelve con una nueva edición de su concierto insignia "Que el mundo adore". ( FUENTE EXTERNA )

Mañana 10 de noviembre, la Iglesia Tabernáculo de Adoración en Santo Domingo Este será escenario de una velada muy especial: la quinta edición de "Que el mundo adore", el gran concierto organizado por el grupo cristiano World Worship.

Bajo el lema "La noche del espíritu santo", el evento promete ser una experiencia de adoración vibrante, cargada de música, testimonios y momentos de profunda conexión espiritual.

A esta jornada se sumarán invitados de lujo, como el reconocido Grupo Grace y el cantante estadounidense Aarón Moses, quienes compartirán escenario con World Worship para guiar al público en una noche de fe y alabanza colectiva.

Desde su primera edición, "Que el mundo adore" se ha consolidado como una de las principales plataformas de adoración contemporánea en República Dominicana, reuniendo a miles de jóvenes y familias en un ambiente que irradia esperanza y unidad.

Porque, más que un concierto, se ha convertido en un movimiento que invita a adorar desde República Dominicana hacia las naciones, llevando un mensaje de fe y restauración espiritual.

Un legado de música con propósito

Detrás de este proyecto está el corazón de Amos Ferreras y Angelina Peña, fundadores de World Worship, un ministerio nacido en 2016 con la visión de unir a una nueva generación de músicos dominicanos bajo un mismo llamado: adorar con autenticidad y excelencia.

Su impacto no ha pasado desapercibido. El grupo fue galardonado con el Premio El Galardón 2025 a Canción del Año por el tema "Unción en el aire", y ha colaborado con reconocidos artistas y grupos como Kairo Worship, Génesis Colón, Cales Louima, Grupo Grace y José Luis Reyes.

Su más reciente éxito, "Mi destino está escrito", junto a Génesis Colón, ha tenido una gran acogida en plataformas digitales, reafirmando su estilo distintivo de adoración moderna, letras profundas y energía contagiosa.

Una noche para encontrarse con Dios

La quinta edición de "Que el mundo adore" promete ser más que un concierto: un encuentro con propósito. Con una producción musical de alto nivel y nuevos temas, World Worship invita a los asistentes a vivir una experiencia transformadora.

"El propósito de Que el mundo adore es que cada persona pueda vivir un encuentro real con Dios y entender que la adoración no tiene fronteras", expresa el equipo de producción.

Una noche en la que la música se convierte en puente, y la fe, en el lenguaje común.