ReconocidosNet da inicio a la Navidad con concierto en Santo Domingo

La noche abrió con Chiquito Team Band, que trajo elegancia, swing y potencia a través de éxitos como "Nos desacatamos", "Lejos de ti" y "Llamada de mi ex". ( FUENTE EXTERNA )

Miles de personas se reunieron la noche del sábado en la intersección de las avenidas Albert Thomas y Barney Morgan en el Distrito Nacional para disfrutar del primer concierto "ReconocidosNet en Navidad", producido por Reconocidos.net, que marca el comienzo de una serie de eventos gratuitos dedicados al espíritu navideño.

Bajo la conducción del locutor Mariachi Buda, el espectáculo reunió a grandes figuras de la salsa y el género urbano, en un ambiente alegre y seguro, con el respaldo de Banreservas, la Policía Nacional, la Digesett, el Ministerio de Interior y Policía y la Alcaldía del Distrito Nacional, indica una nota de prensa.

Luego, el cantante urbano Donaty contagió al público con "Lo que pueda" (Sexi), "Empaquétate" y "Tamboreo". "Estamos disfrutando de una gran bendición", expresó el artista, nominado este año a Premios Lo Nuestro y Premios Soberano.

Arlene MC deslumbró con su fuerza escénica y temas como "Mamazota", "Bumper", "Celoso" y el tema oficial de La Casa de Alofoke, "confirmando el auge del talento femenino urbano".

El público vibró también con Ángel Dior, quien convirtió el escenario en una fiesta total con "AIO" y "Piropi".

El momento cumbre llegó con Rochy RD, que encendió la multitud con "Lean", "Coronao", "Haciendo dinero" y "Un brindis", provocando una ovación general.

Luego, DJ Adoni transformó el lugar en una gran discoteca al aire libre con un set que combinó salsa, merengue, bachata y dembow.

El cierre estuvo a cargo de Braulio Fogón, quien puso el broche final con sus éxitos mientras fuegos artificiales iluminaban el cielo de Santo Domingo.

"Con este primer concierto navideño, Reconocidos.net reafirmó su compromiso con el arte y el entretenimiento nacional, acercando la música a las comunidades y ofreciendo espectáculos gratuitos de alto nivel", refiere la nota.