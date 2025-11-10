Junior Figueroa, conocido artísticamente como “El psicólogo que canta”, es terapeuta familiar y de pareja, además de psicólogo escolar. Vive en San Isidro, y asegura que su mayor pasión es ayudar a las personas a través de la terapia. Sin embargo, en su paso por Dominicana’s Got Talent, ha demostrado que también puede conectar con el público desde el canto y el humor.

“Sabes que lo de cantar es un don que Papá Dios me regaló, y lo del humor también. Lo he ido desarrollando de forma natural. Me ha salido con grupos, en la familia… y la gente siempre me decía: ‘mira, fulano’. Entonces decidí darle un carácter más formal al venir a esta plataforma y dije: bueno, vamos a intentarlo hoy”, comenta con una sonrisa.

El humor como herramienta terapéutica

Cuando se le pregunta si aplica el humor en sus terapias, responde sin dudar: “Exacto, exacto. A veces hay personas que lo que les está faltando es un chiste nada más”.

Para Junior, el humor no solo aligera el ambiente, sino que también puede ser una poderosa herramienta para sanar.

Sobre su participación en el programa, el psicólogo afirma que Dominicana’s Got Talent le ha abierto muchas puertas.

“Esta plataforma es súper importante y entiendo que me va a brindar muchísimas oportunidades. De hecho, con solo estar aquí ya me siento ganador, porque cuando vine había miles y miles de participantes. Ya el hecho de conocer a los jurados, al público, la interacción… todo eso te permite que más personas te conozcan.”

Durante su participación, Waddys Jáquez, uno de los jurados le dio un “no”. ¿Cómo transformar ese momento en una oportunidad?

“Ahora me siento súper bien. Tomo ese ‘no’ como una lección. Trato de analizar el consejo que me dio el jurado, poner atención a lo que me dijo y, para la próxima, mejorar eso, practicar más y transformar el ‘no’ en un ‘sí’”, explica.

Desde su mirada terapéutica, comparte cómo ayuda a otros a superar la frustración de los rechazos:

“Primero, trabajamos con las emociones, que son herramientas esenciales en terapia. Acompañamos a la persona, le brindamos recursos para canalizar lo que siente y seguir adelante. Hay que hacerle ver que un ‘no’ en un momento no es un ‘no’ eterno, sino una etapa que te permite crecer y desarrollarte. En algún momento, vienen cosas mejores”.

Si ganara el premio del concurso, Junior ya tiene claro en qué lo invertiría.

“Voy a invertirlo en esta etapa musical. Siento que debo ponerle más carácter, porque mucha gente me lo ha dicho: ‘Oye, te sale bien el canto. Está bien, tú eres terapeuta, tú eres psicólogo, pero trata de nadar en esas aguas a ver cómo te va’. Así que les voy a hacer caso y voy a intentarlo con más dedicación”.

Con una sonrisa sincera, agrega: “Vamos a cambiar esas cositas que te ponen ‘no’ y transformarlas en un ‘sí’, como digo yo”.

El psicólogo que canta

Con su carisma, su talento y su deseo de evolucionar, Junior Figueroa ha conquistado al público. Su historia demuestra que la vocación de ayudar puede expresarse de muchas maneras: en un consultorio, sobre un escenario o con una canción.

“Apoyen, apoyen a su psicólogo que canta”, invita con entusiasmo.