Punta Cana se convierte en el epicentro de la música con el Latin Music Tours 2025

La agrupación salsera Chiquito Team Band durante su presentación en el Latin Music Tours. ( SUMINISTRADA )

Hard Rock Hotel & Casino se convirtió este fin de semana en el epicentro del ritmo y la alegría con la celebración del Latin Music Tours 2025, un evento que este año alcanzó su 24ª edición, consolidándose como una de las experiencias turístico-artísticas más esperadas en el calendario caribeño.

Durante dos días (sábado 8 y domingo 9 de noviembre) la música, la elegancia y la diversión fueron protagonistas frente a las cálidas aguas del mar de Punta Cana.

La primera jornada del evento estuvo marcada por la tradicional Cena Blanca, un encuentro que combinó glamour, gastronomía y buena música en una de las plazas abiertas del complejo, con una vista espectacular al mar.

Los asistentes, vestidos de blanco, disfrutaron de una noche mágica en la que la música de amargue y el merengue fueron los grandes invitados.

Aramis Camilo abrió la velada con una interpretación impecable de sus éxitos más recordados, logrando que el público coreara cada tema con entusiasmo. "La varita", "El motor", "Susana", formaron parte del repertorio del líder de La Organización Screta.

Luego, Luis Miguel del Amargue subió al escenario para revivir éxitos como "De rodillas", "Luisa Maria", "Se acabó lo bonito", con los que una ola de nostalgia y baile que se extendió hasta entrada la noche.

Ambos artistas entregaron lo mejor de su repertorio, dejando claro por qué siguen siendo referentes de la música dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/10/whatsapp-image-2025-11-09-at-85621-am-2-6f2e06c7.jpeg El merenguero Aramis Camilo, entre los protagonistas.

¿Cómo fue la Pool Party y el cierre musical?

El domingo, el ambiente cambió por completo. Desde el mediodía, los visitantes se dieron cita en la gran Pool Party, donde el calor caribeño se mezcló con el sonido urbano de Lomiel y Ebenezer Guerra, dos jóvenes exponentes que pusieron la energía al máximo.

La música del reconocido DJ Choco mantuvo la fiesta encendida mientras los asistentes disfrutaban del sol, la piscina y los cócteles tropicales.

Al caer la tarde, el Latin Music Tours volvió a cobrar vida con un cierre espectacular que unió generaciones y estilos.

La música típica de El Grupaso abrió la noche con su contagioso ritmo, seguido por la elegancia musical de Chiquito Team Band, que llevó el sabor de la salsa moderna al escenario.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/10/whatsapp-image-2025-11-10-at-95613-am-1-2da97334.jpeg Toño Rosario en escena.

Finalmente, las presentaciones de Toño Rosario y Omega "El Fuerte" encendieron la pista con una explosión de merengue y mambo, haciendo vibrar a los cientos de asistentes que bailaron sin descanso hasta el último acorde.

¿Qué significa el Latin Music Tours para la cultura dominicana?

Con esta edición número 24, bajo la producción de Quepe Music & Events, el Latin Music Tours reafirma su compromiso de ofrecer una experiencia que fusiona turismo, cultura y espectáculo en un ambiente paradisíaco.