El legado musical de Dhario Primero entra en proceso de protección federal en Estados Unidos

El legado del artista dominicano Dhario Primero avanza hacia una nueva etapa de reconocimiento y salvaguarda.

La empresa RR Entertainment Music Corp., responsable de la administración, preservación y proyección de su obra, informó que se desarrolla actualmente un proceso legal en la Corte Federal de los Estados Unidos , con el objetivo de confirmar y proteger los derechos intelectuales vinculados a su producción artística.

Según la entidad, este procedimiento representa una fase formal dentro de los mecanismos jurídicos establecidos para garantizar la conservación integral de su catálogo musical y asegurar que el acervo de Dhario Primero continúe siendo gestionado con responsabilidad, transparencia y rigor histórico.

Fallecido en mayo del presente año en la ciudad de Orlando, a los 72 años, Dhario Primero ocupa un lugar insustituible en la cultura dominicana.

Su voz, estilo e innovación lo convirtieron en un referente esencial de la identidad musical dominicana, abriendo camino a nuevas generaciones y dejando una huella profunda en la historia del arte popular dominicano.

Durante más de quince años, RR Entertainment Music Corp. ha tenido a su cargo la gestión de producciones, regalías, archivo histórico, derechos editoriales y representación artística del catálogo del reconocido intérprete, conforme a los acuerdos y documentos que le otorgan legitimidad para tales fines.

Un compromiso con su memoria

El artista falleció en mayo del presente año en la ciudad de Orlando.

La compañía reafirmó su compromiso con la memoria y el legado del artista, destacando tres ejes fundamentales de su labor:

La preservación íntegra y respetuosa de su obra y su figura.

La difusión continua de su legado musical entre las presentes y futuras generaciones .

La protección institucional y cultural de su catálogo frente a cualquier intento de vulneración.

En atención al proceso judicial en curso, RR Entertainment Music Corp. señaló que no ofrecerá declaraciones adicionales hasta la conclusión de las etapas correspondientes.

Con esta acción, la obra de Dhario Primero entra en un proceso de reconocimiento y protección que consolida su lugar dentro del patrimonio musical dominicano y garantiza que su legado continúe trascendiendo fronteras y generaciones.