Pavel Núñez defiende la colaboración de Juan Luis Guerra y Sting tras críticas de Roy Tavaré

Pavel Núñez le respondió a Roy Tavaré tras su crítica a la unión musical de Juan Luis Guerra y Sting. ( FUENTE EXTERNA )

Tras la reciente colaboración entre Juan Luis Guerra y Sting en una nueva versión del clásico “Estrellitas y Duendes”, el compositor dominicano Roy Tavaré expresó fuertes críticas sobre la interpretación del artista británico, asegurando que “ahí no está la esencia de Sting” y que Juan Luis Guerra no supo sacar el máximo potencial del exlíder de The Police.

Sin embargo, la postura de Tavaré no pasó desapercibida en la industria, y fue el cantautor Pavel Núñez quien salió en defensa de la producción.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Núñez ofreció un mensaje de apoyo tanto a Juan Luis Guerra como a Sting, subrayando la importancia del homenaje a la música latina.

“Es increíble que no podamos disfrutar un homenaje a nuestro idioma y a uno de los nuestros. Es lastimosamente evidente que algunos no se permitan abrazar el logro que nos pone en la palestra como país, canción y, ¿por qué no?, que honra a uno de los más grandes artistas latinos de todos los tiempos”, expresó Núñez.

El intérprete de “Te Di” resaltó además el valor de la colaboración internacional.

“Gracias a Sting y a Juan Luis Guerra por regalarnos a muchos la ilusión y la realidad de ver que algo que se creía improbable, hoy es verdad. Y por eso causa roña, pues la verdad a veces es insoportable para los que no ven nada bueno en las luces”, agregó.

El verdadero valor de la canción

Núñez enfatiza que la intención del proyecto va más allá de la perfección técnica: celebra la música latina, la unión de grandes artistas y el orgullo cultural.