El Super Ultra Mega Merengazo reúne a grandes figuras del merengue en Jarabacoa

Héctor Acosta y Luis Medrano fueron reconocidos por el senador Ramón Rogelio Genao en nombre del Senado. A su derecha, el presentador Raulito Grisanty. ( SUMINISTRADA )

El pasado domingo, la Confluencia volvió a convertirse en el epicentro de la alegría con la celebración del Super Ultra Mega Merengazo, un evento que hizo vibrar a miles de personas al compás del ritmo más emblemático de la República Dominicana.

El espectáculo reunió a las grandes figuras del género, entre ellas Raquel Arias, Krisspy, Rubio Acordeón, Yovanny Polanco, Víctor Roque y La Gran Manzana, Omega, Peña Suazo, Pochy Familia, Kinito Méndez, Manny Cruz, Fefita La Grande, Wilfrido Vargas, Miriam Cruz, Jandy Ventura, Aramis Camilo, Sergio Vargas, El Jeffrey, Conjunto Quisqueya y Osvaldo y sus Clásicos.

¿Qué significó el evento para la cultura dominicana?

Producido por Luis Medrano, el festival fue mucho más que un concierto: una fiesta de identidad nacional que reafirmó el papel del merengue como símbolo cultural y motor turístico.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento al cantante Héctor Acosta "El Torito", quien agradeció al público y a los organizadores visiblemente conmovido.

También fue homenajeado Luis Medrano por su aporte al arte y al turismo musical del país, quien expresó su gratitud al presidente Luis Abinader, a las autoridades locales y a los senadores de la República.

"Recibo este reconocimiento porque sé que viene con sinceridad, aprecio y respeto de los senadores de la República, y en especial del amigo entusiasta, el senador Ramón Rogelio Genao", dijo el productor, antes de añadir con humor: "Me disculpan la molestia, pero yo soy como la República Dominicana, que lo tiene todo, y en mi trabajo lo he hecho todo".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/10/whatsapp-image-2025-11-10-at-92620-am-38304360.jpeg El merenguero Wilfrido Vargas participó en el festival.

¿Cómo fue la producción del evento?

El Super Ultra Mega Merengazo forma parte de una iniciativa impulsada por el Gobierno dominicano para fortalecer el turismo de Jarabacoa y consolidar el merengue como marca cultural del país. Ni la lluvia logró apagar el entusiasmo de los asistentes, que bailaron sin pausa durante toda la jornada.

La producción destacó por su modernidad y precisión técnica, con efectos hidráulicos, pirotecnia, luces sincronizadas y una escenografía imponente. La conducción estuvo a cargo de Jochy Santos, Brenda Sánchez, Julio Clemente, Huguito Chávez, Aquiles Correa, Audrey Bremont y Ashly Franco.