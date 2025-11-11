Alcover y El Grupaso estrenan el merengue típico "Más allá"

Alcover y El Grupaso estrenaron el merengue típico "Más allá". ( FUENTE EXTERNA )

El productor, compositor y cantante Alcover regresa a la escena musical con una colaboración cargada de energía y emoción junto a El Grupaso, titulada Más allá.

El tema, disponible desde ya en todas las plataformas digitales, reafirma la creatividad y versatilidad de Alcover, quien en esta colaboración aporta su sello distintivo al sonido del merengue típico contemporáneo.

Compuesta por el propio Alcover y producida en conjunto con Frankonni, Más allá es una canción que combina la esencia rítmica caribeña con una interpretación apasionada que conecta con el público.

La producción cuenta con la colaboración de La Oreja Media, Sheiluv Music y We Loud, y fue grabada en los estudios 1319 Music, en Santiago, República Dominicana.

El videoclip, dirigido por King Diove, fue rodado en Fricolandia, un lugar que resalta la vibra fresca y seductora del tema.

La producción audiovisual estuvo a cargo de Two Wolves y Luis Rodríguez "Papadio", quienes lograron reflejar visualmente la conexión entre la música y la belleza.

Más allá es distribuida por Symphonic y representa una nueva etapa en la carrera de Alcover, marcada por colaboraciones auténticas y una apuesta firme en constante evolución.

