Claudiess lanza su versión en bachata de "Víveme", un homenaje a Laura Pausini

Claudiess, artista italiana radicada en República Dominicana, presenta su versión en bachata del clásico "Víveme" de Laura Pausini. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante y compositora italiana Claudiess estrenó este martes su más reciente sencillo, Víveme, una versión en bachata del reconocido éxito internacional de Laura Pausini, con la que rinde homenaje al sentimiento y la pasión de la música dominicana.

El tema, acompañado de un videoclip disponible en todas las plataformas digitales, fusiona la esencia romántica de la canción original con la calidez y el ritmo del género tropical.

La intérprete, reconocida por su capacidad para unir la sofisticación europea con el sabor caribeño, apuesta nuevamente por una propuesta que combina emoción, elegancia y autenticidad.

Claudiess explicó que esta versión de Víveme nació del deseo de reinterpretar un clásico desde una perspectiva más íntima y tropical. "Quise que la bachata llevara el mensaje de vivir plenamente el amor, con esa pasión que caracteriza a los dominicanos", expresó la artista.

El lanzamiento se produce tras su reciente colaboración con Yovanny Polanco en el tema Amor Divino, una relectura del éxito original del maestro de la música típica, convertida en una poderosa respuesta femenina.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/whatsapp-image-2025-11-11-at-113246-am-6513f493.jpeg Carátula oficial del sencillo "Víveme", nueva propuesta en bachata de Claudiess disponible en todas las plataformas digitales.

¿Cómo ha sido la trayectoria de Claudiess?

Nacida en Gaeta, Italia, Claudiess mostró su inclinación artística desde temprana edad, desarrollando una sólida formación técnica. A los 25 años se radicó en la República Dominicana, país que considera su segunda casa y principal fuente de inspiración.

Su versatilidad la ha llevado a grabar en varios géneros e idiomas, consolidándose en la escena tropical con temas como Maldito cupido (2022), Mis besos (2023), Ahora que (2023), con la que fue nominada a los Glamour Music Awards, y Opuestos (2024), estrenada en Santiago de los Caballeros.

Disciplina

Con una carrera marcada por la disciplina y la búsqueda constante de evolución, Claudiess ha logrado conectar con públicos de República Dominicana, Italia y Estados Unidos . Su participación en eventos como los Carnavales de San Francisco de Macorís y La Vega refleja su integración con la identidad musical dominicana.

. Su participación en eventos como los refleja su integración con la identidad musical dominicana. Con Víveme, Claudiess reafirma su posición como una de las voces más auténticas y versátiles de la nueva escena pop tropical, demostrando que la música trasciende fronteras y une culturas a través de la emoción.