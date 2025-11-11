Romeo Santos realizará un "listening party" de su nuevo disco en el Madison Square Garden

Romeo Santos en una imagen de archivo durante uno de sus conciertos. ( FUENTE EXTERNA )

Romeo Santos anunció este lunes que celebrará un "listening party" de su nuevo álbum el próximo 26 de noviembre en el Madison Square Garden, en Nueva York. El evento, producido por Cárdenas Marketing Network Events , permitirá a los asistentes escuchar por primera vez las canciones que estarán disponibles oficialmente a partir del 28 de noviembre.

Los boletos estarán disponibles a través de la emisora La X 96.3, y se espera que la cita marque el inicio de una nueva etapa en la carrera del artista, cuyo sexto disco como solista aún no ha revelado su título.

Santos regresó a la actividad pública a finales de octubre tras casi 10 meses de ausencia en redes sociales. Su pausa se produjo luego de la gira de despedida del grupo Aventura, que culminó con cuatro funciones a casa llena en el Estadio Olímpico Félix Sánchez , en Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/httpswwwinstagramcompdqp4slakvk4imgindex1-1-96b3ce94.jpg

A pesar de su receso, el artista mantuvo su presencia en la industria: la revista Billboard lo reconoció como el segundo mejor artista latino del siglo XXI y destacó su disco Fórmula Vol.2 entre los 100 álbumes latinos más exitosos del siglo XXI.

