Tony Almont revive las noches de vellonera en una "Noche Bohemia"

El músico Tony Almont se presenta con "Noche Bohemia" el 29 de noviembre en Vitín Bar.

El músico dominicano Tony Almont se sumerge en una velada nostálgica titulada "Noche Bohemia", donde evocará aquellas noches de "vellonera", con los recuerdos que marcaron su infancia en el barrio.

La cita es el sábado 29 de noviembre, a las 8:00 de la noche, en Vitín Bar, ubicado en Santo Domingo.

Inspirado por las voces inmortales de Vitín Avilés, Tito Rodríguez, Alberto Beltrán y Johnny Ventura, entre otros grandes que definieron su amor por la música, Tony propone un encuentro íntimo cargado de sentimiento, elegancia y recuerdos.

Armado de su guitarra y su inconfundible sensibilidad artística, el cantautor recorrerá melodías inolvidables, así como parte de sus trabajos en solitario, en un ambiente acogedor y cercano.

El evento contará con la animación de DJ Choco.

Las boletas están disponibles en Tix.do.

