World Worship
World Worship

World Worship reúne a miles de jóvenes en su quinta edición de "Que el mundo adore"

El evento dejó un mensaje sobre la santificación y el poder del Espíritu Santo en las nuevas generaciones

    Expandir imagen
    World Worship reúne a miles de jóvenes en su quinta edición de "Que el mundo adore"
    La agrupación World Worship dirigió momentos de intensa adoración en el evento

    Más de dos mil jóvenes se reunieron ayer en la quinta edición del evento anual "Que el mundo adore: la noche del Espíritu Santo", una jornada de adoración, música y mensaje espiritual organizada por la agrupación cristiana World Worship.

    La actividad, celebrada en vísperas del Día de la Constitución Dominicana, reunió a una multitud de creyentes que llenó el recinto entre cantos, alabanzas y momentos de oración profunda.

    Participación especial

    El encuentro contó con la participación de destacados invitados especiales, entre ellos:

    • Grupo Grace
    • Cita con el Padre
    • Gerkin Mateo
    • Raisa Díaz
    • Matty Martínez
    • Aarón Moses, quien viajó desde los Estados Unidos para ser parte de la noche.
    El mensaje central giró en torno a la importancia de que la juventud se purifique y se santifique, manteniendo su lámpara encendida "con el aceite fresco que solo Cristo puede otorgar a través de una relación íntima con Él".

    Durante el evento, los organizadores destacaron que esta iniciativa busca crear espacios donde las nuevas generaciones puedan fortalecer su fe, cultivar valores espirituales y expresar su adoración a Dios sin barreras ni etiquetas denominacionales.

    "Que el mundo adore" se ha consolidado como uno de los encuentros juveniles cristianos más esperados del año, reuniendo a jóvenes de distintas iglesias y comunidades del país en un mismo propósito: exaltar al Espíritu Santo y renovar el compromiso con la vida cristiana.

      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.