World Worship reúne a miles de jóvenes en su quinta edición de "Que el mundo adore"
El evento dejó un mensaje sobre la santificación y el poder del Espíritu Santo en las nuevas generaciones
Más de dos mil jóvenes se reunieron ayer en la quinta edición del evento anual "Que el mundo adore: la noche del Espíritu Santo", una jornada de adoración, música y mensaje espiritual organizada por la agrupación cristiana World Worship.
La actividad, celebrada en vísperas del Día de la Constitución Dominicana, reunió a una multitud de creyentes que llenó el recinto entre cantos, alabanzas y momentos de oración profunda.
Participación especial
El encuentro contó con la participación de destacados invitados especiales, entre ellos:
- Grupo Grace
- Cita con el Padre
- Gerkin Mateo
- Raisa Díaz
- Matty Martínez
- Aarón Moses, quien viajó desde los Estados Unidos para ser parte de la noche.
El mensaje central giró en torno a la importancia de que la juventud se purifique y se santifique, manteniendo su lámpara encendida "con el aceite fresco que solo Cristo puede otorgar a través de una relación íntima con Él".
Durante el evento, los organizadores destacaron que esta iniciativa busca crear espacios donde las nuevas generaciones puedan fortalecer su fe, cultivar valores espirituales y expresar su adoración a Dios sin barreras ni etiquetas denominacionales.
"Que el mundo adore" se ha consolidado como uno de los encuentros juveniles cristianos más esperados del año, reuniendo a jóvenes de distintas iglesias y comunidades del país en un mismo propósito: exaltar al Espíritu Santo y renovar el compromiso con la vida cristiana.