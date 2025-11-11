World Worship reúne a miles de jóvenes en su quinta edición de "Que el mundo adore"

Más de dos mil jóvenes se reunieron ayer en la quinta edición del evento anual "Que el mundo adore: la noche del Espíritu Santo", una jornada de adoración, música y mensaje espiritual organizada por la agrupación cristiana World Worship.

La actividad, celebrada en vísperas del Día de la Constitución Dominicana, reunió a una multitud de creyentes que llenó el recinto entre cantos, alabanzas y momentos de oración profunda.

Participación especial

El encuentro contó con la participación de destacados invitados especiales, entre ellos:

Grupo Grace

Cita con el Padre

Gerkin Mateo

Raisa Díaz

Matty Martínez

Aarón Moses, quien viajó desde los Estados Unidos para ser parte de la noche.

El mensaje central giró en torno a la importancia de que la juventud se purifique y se santifique, manteniendo su lámpara encendida "con el aceite fresco que solo Cristo puede otorgar a través de una relación íntima con Él".

Durante el evento, los organizadores destacaron que esta iniciativa busca crear espacios donde las nuevas generaciones puedan fortalecer su fe, cultivar valores espirituales y expresar su adoración a Dios sin barreras ni etiquetas denominacionales.

"Que el mundo adore" se ha consolidado como uno de los encuentros juveniles cristianos más esperados del año, reuniendo a jóvenes de distintas iglesias y comunidades del país en un mismo propósito: exaltar al Espíritu Santo y renovar el compromiso con la vida cristiana.