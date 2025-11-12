Aramis Camilo, el "Merenguero del año 2025" en los Glamour Music Awards

Aramis Camilo se coronó en los Glamour Music Awards 2025 como Merenguero/a del Año. ( FUENTE EXTERNA )

El artista Aramis Camilo se coronó en los Glamour Music Awards 2025 como Merenguero del Año.

La categoría que reconoce la excelencia en el género sin duda, fue una de las más cerradas y emocionantes de la velada donde Aramis Camilo se impuso en una categoría que congregaba a gigantes de la música dominicana, tales como: Manny Cruz, Eddy Herrera, Sergio Vargas, Los Hermanos Rosario y Miriam Cruz.

Este triunfo consolida un año de arduo trabajo para el intérprete de "El motor", quien expresó su gratitud y emoción al recibir este premio.

"Este ha sido un año impresionante para nosotros. Una participación estelar en Premios Lo Nuestro 2025, dos Premios Soberano 2025, una Gira Mundial 2025-2026, la firma con la distribución exclusiva The Orchard by Sony Music, y ahora este Glamour Award. Es la materialización de mucho trabajo y la pasión que le ponemos a nuestra música," declaró el artista.

Todos estos éxitos son gestionados y impulsados bajo el sello de su Casa Disquera Panthera Records USA, dirigida por el empresario artístico Aramis Rafael Camilo.

La visión y el liderazgo de Panthera Records USA han sido fundamentales para proyectar la música de Aramis Camilo a niveles internacionales, asegurando que el merengue dominicano siga conquistando audiencias globales.

El premio Merenguero del Año 2025 no solo celebra la calidad musical de Aramis Camilo, sino que también honra la rica tradición del merengue y el esfuerzo constante de los artistas dominicanos por mantenerlo en la cima.