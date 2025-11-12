Comienza el montaje del escenario de los conciertos de Bad Bunny en Santo Domingo

Imagen del montaje del escenario de los conciertos de Bad Bunny en Santo Domingo, junto a otra de archivo del cantante en uno de sus shows. ( FUENTE EXTERNA )

El montaje del escenario para los esperados conciertos de Bad Bunny en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo ya está en marcha. El productor Gamal Haché compartió en Instagram, las imágenes de los preparativos junto al mensaje: “Todo por el show, un equipo soñado y trabajando. Con Dios”.

El proceso de construcción comenzó en una instalación externa al estadio, donde se levantan las primeras estructuras de la imponente tarima.

Posteriormente, la escenografía será trasladada en piezas para su ensamblaje final dentro del estadio, siguiendo un esquema logístico similar al utilizado para la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico. Queda por saber si el montaje incluirá algún elemento icónico, como la famosa “casita” del show de Bad Bunny.

La tarima principal promete ser una de las más grandes e impactantes montadas en el país, comparable con producciones de espectáculos masivos en Estados Unidos, y contará con elementos tecnológicos de última generación, efectos visuales y pantallas gigantes.

Sobre la gira

Bad Bunny se presentará en dos conciertos consecutivos, el 21 y 22 de noviembre de 2025, con los que dará inicio oficial a su gira mundial “ DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour”.

