Cancelan concierto de Diego Torres en Santo Domingo "por bajas ventas"

La decisión de la cancelación del concierto de Diego Torres se tomó "debido a causas desconocidas que afectaron de forma adversa la venta de boletos", según el comunicado de BigStarSD. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa BigStarSD anunció la cancelación del concierto del cantautor argentino Diego Torres, que estaba pautado para este sábado 16 de noviembre a las 8:30 de la noche en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Como parte de su gira "Mejor que ayer tour" el artista se preparaba para actuar en suelo dominicano luego de años de ausencia, y entregar su éxito lleno de positivismo que da nombre a la gira y que suma más de 66 millones de reproducciones en Youtube.

De acuerdo con el comunicado divulgado la noche de este miércoles, la decisión se tomó "debido a causas desconocidas que afectaron de forma adversa la venta de boletos".

La compañía informó que el reembolso de las entradas se realizará de manera automática durante las próximas dos semanas, utilizando el mismo medio de compra empleado por cada cliente.

BigStarSD, con casi dos décadas de experiencia en la industria del entretenimiento local, expresó su agradecimiento al público por su comprensión y apoyo, al tiempo que "reafirmó su compromiso con ofrecer espectáculos de alta calidad".

Al finalizar el comunicado, dejó abierta la posibilidad de que el concierto pueda darse en otra ocasión en las que existan las condiciones adecuadas para su realización.

El "Mejor Que Ayer Tour" de Diego Torres ha recorrido varios países de Latinoamérica con gran éxito, y su presentación en República Dominicana era una de las más esperadas por los seguidores del artista.

"República Dominicana siempre ha sido un lugar muy especial para mí. Vuelvo con el corazón lleno de gratitud y con muchas ganas de compartir este nuevo capítulo con ustedes", expresó el artista en octubre al anunciar su regreso al país.

Temas como Color Esperanza, Tratar de Estar Mejor, Sé que ya no volverás y Un Poquito forman parte de su extenso repertorio.