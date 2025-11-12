Comic Con República Dominicana 2025 reunió a más de 8,000 personas en San Souci

Embajador de Japo´n Takagi Masahiro & Gilberto Chaves productor te´cnico y ejecutivo de Comic Con República Dominicana 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La segunda edición de Comic Con República Dominicana cerró con gran éxito este fin de semana, superando todas las expectativas y reafirmando su posición como el evento de cultura pop más importante del Caribe.

Más de 8,000 personas se dieron cita los días 1 y 2 de noviembre en el Puerto Sans Souci, que se transformó en un universo lleno de color, fantasía y creatividad.

Durante dos días, familias, fanáticos del cómic, el cine, el cosplay y los videojuegos vivieron una experiencia inmersiva con zonas temáticas, concursos, exhibiciones y la participación de artistas internacionales que hicieron vibrar al público.

Entre las grandes figuras que engalanaron la convención destacaron Lou Ferrigno, el legendario Hulk de la serie clásica; Carlos Villagrán, el entrañable Kiko del Chavo del 8; Mario Castañeda y René García, las icónicas voces latinoamericanas de Gokú y Vegeta; el artista de Marvel Comics Sam de la Rosa; el cantante César Franco, conocido por los temas de Digimon y Dragon Ball Z; y el célebre cosplayer Taryn Cosplay, considerado uno de los mejores del mundo.

“Esta edición fue un reflejo del cariño del público dominicano y del crecimiento del movimiento geek en el país”, expresó Óscar Romero, productor general del evento. “Comic Con RD ya es parte del calendario cultural nacional, y ver a familias completas disfrutarlo nos llena de orgullo”, agregó.

Además de las figuras internacionales, el evento sirvió como vitrina para artistas, ilustradores y emprendedores locales, quienes mostraron su talento en cómics, diseño y coleccionismo. “El público dominicano tiene una pasión enorme por la cultura pop. Su energía nos motiva a seguir creciendo y ofreciendo experiencias de nivel internacional”, comentó Edson Araúz, productor comercial.

Por su parte, Gilberto Chaves, productor técnico y ejecutivo, destacó el esfuerzo detrás de la puesta en escena: “Cuidamos cada detalle para garantizar una experiencia inmersiva, segura y de primer nivel. Logramos un montaje que hizo sentir la magia desde el primer momento”.

Con esta segunda edición, Comic Con República Dominicana no solo fortalece su comunidad geek, sino que también coloca a Santo Domingo en el mapa de las más de 90 Comic Cons que se celebran cada año alrededor del mundo.