Diego Torres dice que su concierto en el país fue cancelado "por incumplimiento de contrato"

El compositor Diego Torres indicó que espera poder presentarse próximamente en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante argentino Diego Torres, en conjunto con su equipo artístico, emitió un comunicado la noche de este miércoles informando de la cancelación de su concierto programado para el 16 de noviembre en el Teatro Nacional en la República Dominicana, siendo su reencuentro con el público dominicano luego de varios años.

Torres alegó que la razón de la cancelación del show fue por "incumplimiento de contrato por parte de la productora local".

A través de un comunicado publicado en sus redes oficiales, se informó que tanto Torres como su equipo "estaban muy entusiasmados con el show y con la posibilidad de reencontrarse con sus fans", lamentando profundamente la situación que impidió la realización del evento.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/whatsapp-image-2025-11-12-at-2307338ac1f37f-dc7c18aa.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/whatsapp-image-2025-11-12-at-2307338ac1f37f-dc7c18aa.jpg Comunicado del equipo del cantautor argentino Diego Torres.

El texto también señala que la devolución de los boletos estará a cargo de la boletería Smart Ticket.com.do y del productor local, e indica que el artista espera poder presentarse próximamente en República Dominicana, reafirmando su compromiso con el público dominicano. Los precios oscilaban entre los 4,500 hasta 10,000 pesos.

El comunicado concluye agradeciendo la comprensión de los seguidores y expresando el deseo de reagendar la cita musical en el futuro cercano.

Versión de la productora dominicana

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/whatsapp-image-2025-11-12-at-232156e764e81c-649fc2e8.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/whatsapp-image-2025-11-12-at-232156e764e81c-649fc2e8.jpg Comunicado de BigStarSD sobre la cancelación del concierto de Diego Torres.

La productora local BigStarSD, en otro comunicado hoy, atribuyó la cancelación a "causas desconocidas que afectaron de forma adversa la venta de boletos", lo que se traduce a baja venta de boleta.

Indicaron también que la devolución será automática durante las próximas dos semanas conforme al medio de compra que cada cliente utilizó.

El comunicado de BigStarSD también hace hincapié en su trayectoria —casi dos décadas en la industria de espectáculos dominicana— y en su compromiso con ofrecer eventos de "alta calidad".

Estas versiones cruzadas afectaron al público que tenía expectativa de ver al intérprete de "Color esperanza". Por el momento , ambos lados mostraron interés en que el concierto pueda darse en otra ocasión.

El "Mejor Que Ayer Tour" de Diego Torres ha recorrido varios países de Latinoamérica con gran éxito, y su presentación en República Dominicana era una de las más esperadas por los seguidores del artista.

"República Dominicana siempre ha sido un lugar muy especial para mí. Vuelvo con el corazón lleno de gratitud y con muchas ganas de compartir este nuevo capítulo con ustedes", expresó el artista en octubre al anunciar su regreso al país.

Temas como Color Esperanza, Tratar de Estar Mejor, Sé que ya no volverás y Un Poquito, forman parte de su extenso repertorio.