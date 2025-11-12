La dominicana Amarilys Germán, entre las mujeres homenajeadas por la Academia Latina de la Grabación

El cantautor dominicano Vicente García y la ejecutiva Amarilys Germán posan sonrientes tras la gala en la que Germán fue homenajeada por la Academia Latina de la Grabación. ( GETTY IMAGES / CORTESÍA DE AMARILYS GERMÁN )

La República Dominicana volvió a brillar en Las Vegas.

La ejecutiva dominicana Amarilys Germán, manager del ícono de la música Juan Luis Guerra, fue una de las mujeres reconocidas este martes por la Academia Latina de la Grabación en el programa Leading Ladies of Entertainment 2025, que celebra a las figuras femeninas más influyentes y comprometidas de la industria musical latina.

La ceremonia, realizada en la antesala de los Latin Grammy 2025, reunió a artistas, productoras, ejecutivas y creadoras que han dejado una huella profunda en las artes y el entretenimiento latino.

Germán fue homenajeada junto a Maricarmen "Tuti" Bou (Sony Music Entertainment Puerto Rico), Paula Kaminsky (Global Talent Services US) y la cantautora Rozalén, nominada al Latin Grammy.

Durante la velada, presentada por Manuel Abud, CEO de la Academia Latina, y el cantante Carlos Rivera, se destacó el liderazgo y compromiso social de cada una de las galardonadas.

En el caso de Amarilys Germán, su trabajo de más de dos décadas en la gestión artística, su visión estratégica y su capacidad para impulsar la carrera de grandes talentos fueron resaltados como ejemplo de excelencia y perseverancia femenina en la industria.

El evento también contó con un momento especial protagonizado por Kany García , reconocida en 2022, quien anunció la creación de una beca de talento de 120 mil dólares para la Fundación Cultural Latin Grammy , destinada a apoyar a una joven músico latina.

La gala se llevó a cabo en el marco de los Latin Grammy 2025, que se celebrarán este jueves 13 de noviembre desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, con presentaciones de figuras como Bad Bunny, Karol G, Marco Antonio Solís, Rauw Alejandro, Christian Nodal, Gloria Estefan y Raphael, Persona del Año 2025.