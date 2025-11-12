Premios Glamour Music Awards 2025 celebra su gala al estilo Hollywood Glam
La edición 2025 contó con 48 categorías oficiales de las cuales 42 fueron entregadas en la gala y seis en la alfombra roja
Los Premios Glamour Music Awards 2025 celebró su gala de premiación desde el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, donde la música, la comunicación y el arte dominicano brillaron con esplendor. El evento fue transmitido a todo el país a través de Telecentro, canal 13, y para los Estados Unidos mediante Telemicro Internacional.
La conducción principal estuvo a cargo de la destacada comunicadora Jessica Pereira, quien deslumbró al público con su carisma, profesionalismo y cinco cambios de vestuario que realzaron el glamour de la noche.
Previo a la gala, la Alfombra Roja estuvo llena de elegancia y energía, con la conducción de José Ángel Morvan, Kimberly Castillo, Radhames Espíritu y Carmencita Vilchez, quienes marcaron el inicio de la velada, indicó una nota de prensa.
Actuaciones y premios
Durante la ceremonia, los showcase musicales estuvieron a cargo de un cartel de lujo compuesto por Ebenezer Guerra, Dalvin la Melodía, Sexappeal, Indhira, Raquel Arias, Aramis Camilo, Amneliz Rivets y Silvio Mora, quienes hicieron vibrar al público con su talento y energía.
La producción general de la premiación fue responsabilidad del productor Rafael Taveras, mientras que la Alfombra Roja estuvo bajo la producción de Edward Goris. La coordinación general de los premios y las Relaciones Públicas recayó en manos de Marli Romero, a su vez, la dirección técnica fue liderada por Elvis Sánchez.
El equipo artístico y logístico incluyó además a Tessa Reynoso como fotógrafa oficial, Lissa Reynoso como asesora de imagen, Elaine Mariel Sosa a cargo de la gastronomía y Yanmilis Mateo como coreógrafa oficial de la gala.
El presidente de los premios, Dominick Liriano, y la vicepresidenta, Yuderki Rosa, expresaron su orgullo por el crecimiento y consolidación de esta plataforma que impulsa y celebra lo mejor del talento dominicano en todas sus áreas.
Durante la noche se entregaron reconocimientos especiales a destacadas figuras por sus aportes y trayectoria: la diputada Daritza Zapata, Vickiana, Mildia Francisco, Silvio Mora, Carlos Osi, Corvaa, Ihan e Ihanna Romero y Dalvin la Melodía.
La premiación recibió patrocinios oficiales de las marcas "Vagy Rejuvenation, Wild Vibes, Glamour Media Group, Wind Telecom y Producciones Marli Romero".
1. Programa de Televisión de Variedad del Año: Luna Llena
2. Mejor Comentarista de Farándula: Jary Ramírez
3. Programa de Radio del Año: Esto no es Radio
4. DJ del Año: DJ Patio
5. Artista Balada Pop del Año: Pedri Jiménez
6. Artista Destacado en el Extranjero: Amneliz Rivets
7. Artista Tropical en Ascenso del Año: Angelo Perrone
8. Podcast del Año: Azul Podcast
9. Mejor Canal de YouTube del Año: Alofoke Radio Show
10. Comediante de TV del Año: Rafael Bobadilla
11. Merenguero/a del Año: Manny Cruz y Aramis Camilo (Empate)
12. Empresario/a Destacado en el Extranjero: Wilda Díaz
13. Locutor/a de Radio del Año: Brea Frank
14. Artista Revelación del Año: Ebenezer Guerra
15. Bachatero del Año: Frank Reyes
16. Presentador de Televisión del Año: Iván Ruiz
17. Mejor Programa de Farándula del Año: Sin Filtro Radio Show
18. Programa Regional de Variedades del Año: Como en Casa – Santiago
19. Mejor Portal Digital de Información: N Digital
20. Mejor Medio Digital en Cobertura: Reconocidos
21. Comediante de Redes del Año: Kimberlyn Navarro y Julio Código
22. Mejor Nuevo Medio Digital: El Demócrata
23. Merenguero/a Típico del Año: Raquel Arias
24. Salsero del Año: Sexappeal
25. Artista Contemporáneo del Año: Chichi Peralta
26. Revelación Comunicacional del Año: Jean Carlos Guerrero
27. Portal de Farándula o Entretenimiento del Año: La Pitonisa
28. Mejor Periodista en Cobertura del Año: Sol Bautista
29. Comentarista de Opinión del Año: Vargavila Riverón
30. Programa de Radio Digital del Año: Alofoke Radio Show
31. Locutor/a de Radio Digital del Año: Ramón Tolentino
32. Influencer del Año: Iamdra Fermín
33. Tiktoker del Año: Camila Mejía
34. Figura Destacada en el Extranjero: Kingkong Fabuloso
35. Artista en Ascenso del Año: Jabriell
36. Artista Urbana del Año: Yailin la Más Viral
37. Mejor Colaboración Musical: "Con Sonido" – Bulin 47 y Ceky Viciny
38. Mejor Director de Video del Año: Wayne Liriano
39. Mejor Video del Año: "Hola Perdida" – El Blachy
40. YouTuber del Año: Santiago Matías (Alofoke)
41. Artista Urbano del Año: Bulin 47
42. Canción del Año: "Bing Bong" – Yailin la Más Viral
CATEGORÍAS ENTREGADAS EN ALFOMBRA ROJA
1. Programa Digital del Año: Más Allá de las Redes
2. Influencer Gastronómico del Año: @_antojao
3. Podcast Revelación del Año: Los Black Kings
4. Instagramer (Creador de Contenido Especializado): Sigan Viendo (Jean Carlos MTB)
5. Mejor Stand Up Comedy del Año: El Pío RD
6. Mejor Medio Digital Regional: Salcedo VIP