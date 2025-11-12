Premios Glamour Music Awards 2025 celebra su gala al estilo Hollywood Glam

Los Glamour Music Awards 2025 fueron presentados por Giuseppe Benignini y Caro Brito, y contaron con las actuaciones de Ebenezer Guerra, Dalvin la Melodía, Sexappeal, Indhira, Raquel Arias y Aramis Camilo. ( FUENTE EXTERNA )

Los Premios Glamour Music Awards 2025 celebró su gala de premiación desde el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, donde la música, la comunicación y el arte dominicano brillaron con esplendor. El evento fue transmitido a todo el país a través de Telecentro, canal 13, y para los Estados Unidos mediante Telemicro Internacional.

La conducción principal estuvo a cargo de la destacada comunicadora Jessica Pereira, quien deslumbró al público con su carisma, profesionalismo y cinco cambios de vestuario que realzaron el glamour de la noche.

Previo a la gala, la Alfombra Roja estuvo llena de elegancia y energía, con la conducción de José Ángel Morvan, Kimberly Castillo, Radhames Espíritu y Carmencita Vilchez, quienes marcaron el inicio de la velada, indicó una nota de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/whatsapp-image-2025-11-13-at-192530984362a3-9d1836ad.jpg Los conductores de la alfombra roja.

Actuaciones y premios

Durante la ceremonia, los showcase musicales estuvieron a cargo de un cartel de lujo compuesto por Ebenezer Guerra, Dalvin la Melodía, Sexappeal, Indhira, Raquel Arias, Aramis Camilo, Amneliz Rivets y Silvio Mora, quienes hicieron vibrar al público con su talento y energía.

La producción general de la premiación fue responsabilidad del productor Rafael Taveras, mientras que la Alfombra Roja estuvo bajo la producción de Edward Goris. La coordinación general de los premios y las Relaciones Públicas recayó en manos de Marli Romero, a su vez, la dirección técnica fue liderada por Elvis Sánchez.

El equipo artístico y logístico incluyó además a Tessa Reynoso como fotógrafa oficial, Lissa Reynoso como asesora de imagen, Elaine Mariel Sosa a cargo de la gastronomía y Yanmilis Mateo como coreógrafa oficial de la gala.

El presidente de los premios, Dominick Liriano, y la vicepresidenta, Yuderki Rosa, expresaron su orgullo por el crecimiento y consolidación de esta plataforma que impulsa y celebra lo mejor del talento dominicano en todas sus áreas.

Durante la noche se entregaron reconocimientos especiales a destacadas figuras por sus aportes y trayectoria: la diputada Daritza Zapata, Vickiana, Mildia Francisco, Silvio Mora, Carlos Osi, Corvaa, Ihan e Ihanna Romero y Dalvin la Melodía.

La premiación recibió patrocinios oficiales de las marcas "Vagy Rejuvenation, Wild Vibes, Glamour Media Group, Wind Telecom y Producciones Marli Romero".

La edición 2025 contó con 48 categorías oficiales de las cuales 42 fueron entregadas en la gala y seis en la alfombra roja.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/whatsapp-image-2025-11-13-at-192531b9312665-709d680e.jpg

Lista oficial de Ganadores 1. Programa de Televisión de Variedad del Año: Luna Llena



2. Mejor Comentarista de Farándula: Jary Ramírez



3. Programa de Radio del Año: Esto no es Radio



4. DJ del Año: DJ Patio



5. Artista Balada Pop del Año: Pedri Jiménez



6. Artista Destacado en el Extranjero: Amneliz Rivets



7. Artista Tropical en Ascenso del Año: Angelo Perrone



8. Podcast del Año: Azul Podcast



9. Mejor Canal de YouTube del Año: Alofoke Radio Show



10. Comediante de TV del Año: Rafael Bobadilla



11. Merenguero/a del Año: Manny Cruz y Aramis Camilo (Empate)



12. Empresario/a Destacado en el Extranjero: Wilda Díaz



13. Locutor/a de Radio del Año: Brea Frank



14. Artista Revelación del Año: Ebenezer Guerra



15. Bachatero del Año: Frank Reyes



16. Presentador de Televisión del Año: Iván Ruiz



17. Mejor Programa de Farándula del Año: Sin Filtro Radio Show



18. Programa Regional de Variedades del Año: Como en Casa – Santiago



19. Mejor Portal Digital de Información: N Digital



20. Mejor Medio Digital en Cobertura: Reconocidos



21. Comediante de Redes del Año: Kimberlyn Navarro y Julio Código



22. Mejor Nuevo Medio Digital: El Demócrata



23. Merenguero/a Típico del Año: Raquel Arias



24. Salsero del Año: Sexappeal



25. Artista Contemporáneo del Año: Chichi Peralta



26. Revelación Comunicacional del Año: Jean Carlos Guerrero



27. Portal de Farándula o Entretenimiento del Año: La Pitonisa



28. Mejor Periodista en Cobertura del Año: Sol Bautista



29. Comentarista de Opinión del Año: Vargavila Riverón



30. Programa de Radio Digital del Año: Alofoke Radio Show



31. Locutor/a de Radio Digital del Año: Ramón Tolentino



32. Influencer del Año: Iamdra Fermín



33. Tiktoker del Año: Camila Mejía



34. Figura Destacada en el Extranjero: Kingkong Fabuloso



35. Artista en Ascenso del Año: Jabriell



36. Artista Urbana del Año: Yailin la Más Viral



37. Mejor Colaboración Musical: "Con Sonido" – Bulin 47 y Ceky Viciny



38. Mejor Director de Video del Año: Wayne Liriano



39. Mejor Video del Año: "Hola Perdida" – El Blachy



40. YouTuber del Año: Santiago Matías (Alofoke)



41. Artista Urbano del Año: Bulin 47



42. Canción del Año: "Bing Bong" – Yailin la Más Viral



CATEGORÍAS ENTREGADAS EN ALFOMBRA ROJA



1. Programa Digital del Año: Más Allá de las Redes



2. Influencer Gastronómico del Año: @_antojao



3. Podcast Revelación del Año: Los Black Kings



4. Instagramer (Creador de Contenido Especializado): Sigan Viendo (Jean Carlos MTB)



5. Mejor Stand Up Comedy del Año: El Pío RD



6. Mejor Medio Digital Regional: Salcedo VIP