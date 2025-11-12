×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Glamour Music Awards
Glamour Music Awards

Premios Glamour Music Awards 2025 celebra su gala al estilo Hollywood Glam

La edición 2025 contó con 48 categorías oficiales de las cuales 42 fueron entregadas en la gala y seis en la alfombra roja

    Expandir imagen
    Premios Glamour Music Awards 2025 celebra su gala al estilo Hollywood Glam
    Los Glamour Music Awards 2025 fueron presentados por Giuseppe Benignini y Caro Brito, y contaron con las actuaciones de Ebenezer Guerra, Dalvin la Melodía, Sexappeal, Indhira, Raquel Arias y Aramis Camilo. (FUENTE EXTERNA)

    Los Premios Glamour Music Awards 2025 celebró su gala de premiación desde el  Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, donde la música, la comunicación y el arte dominicano brillaron con esplendor. El evento fue transmitido a todo el país a través de Telecentro, canal 13, y para los Estados Unidos mediante Telemicro Internacional.

    La conducción principal estuvo a cargo de la destacada comunicadora Jessica Pereira, quien deslumbró al público con su carisma, profesionalismo y cinco cambios de vestuario que realzaron el glamour de la noche.

    Previo a la gala, la Alfombra Roja estuvo llena de elegancia y energía, con la conducción de José Ángel Morvan, Kimberly Castillo, Radhames Espíritu y Carmencita Vilchez, quienes marcaron el inicio de la velada, indicó una nota de prensa.

    Expandir imagen
    Infografía
    Los conductores de la alfombra roja.

    Actuaciones y premios

    Durante la ceremonia, los showcase musicales estuvieron a cargo de un cartel de lujo compuesto por Ebenezer Guerra, Dalvin la Melodía, Sexappeal, Indhira, Raquel Arias, Aramis Camilo, Amneliz Rivets y Silvio Mora, quienes hicieron vibrar al público con su talento y energía.

    La producción general de la premiación fue responsabilidad del productor Rafael Taveras, mientras que la Alfombra Roja estuvo bajo la producción de Edward Goris. La coordinación general de los premios y las Relaciones Públicas recayó en manos de Marli Romero, a su vez, la dirección técnica fue liderada por Elvis Sánchez.

    El equipo artístico y logístico incluyó además a Tessa Reynoso como fotógrafa oficial, Lissa Reynoso como asesora de imagen, Elaine Mariel Sosa a cargo de la gastronomía y Yanmilis Mateo como coreógrafa oficial de la gala.

    RELACIONADAS

    El presidente de los premios, Dominick Liriano, y la vicepresidenta, Yuderki Rosa, expresaron su orgullo por el crecimiento y consolidación de esta plataforma que impulsa y celebra lo mejor del talento dominicano en todas sus áreas.

    Durante la noche se entregaron reconocimientos especiales a destacadas figuras por sus aportes y trayectoria: la diputada Daritza Zapata, Vickiana, Mildia Francisco, Silvio Mora, Carlos Osi, Corvaa, Ihan e Ihanna Romero y Dalvin la Melodía.

    La premiación recibió patrocinios oficiales de las marcas "Vagy Rejuvenation, Wild Vibes, Glamour Media Group, Wind Telecom y Producciones Marli Romero". 

    La edición 2025 contó con 48 categorías oficiales de las cuales 42 fueron entregadas en la gala y seis en la alfombra roja

    Expandir imagen
    Infografía
    Lista oficial de Ganadores

    • 1. Programa de Televisión de Variedad del Año: Luna Llena

      2. Mejor Comentarista de Farándula: Jary Ramírez

      3. Programa de Radio del Año: Esto no es Radio

      4. DJ del Año: DJ Patio

      5. Artista Balada Pop del Año: Pedri Jiménez

      6. Artista Destacado en el Extranjero: Amneliz Rivets

      7. Artista Tropical en Ascenso del Año: Angelo Perrone

      8. Podcast del Año: Azul Podcast

      9. Mejor Canal de YouTube del Año: Alofoke Radio Show

      10. Comediante de TV del Año: Rafael Bobadilla

      11. Merenguero/a del Año: Manny Cruz y Aramis Camilo (Empate)

      12. Empresario/a Destacado en el Extranjero: Wilda Díaz

      13. Locutor/a de Radio del Año: Brea Frank

      14. Artista Revelación del Año: Ebenezer Guerra

      15. Bachatero del Año: Frank Reyes

      16. Presentador de Televisión del Año: Iván Ruiz

      17. Mejor Programa de Farándula del Año: Sin Filtro Radio Show

      18. Programa Regional de Variedades del Año: Como en Casa – Santiago

      19. Mejor Portal Digital de Información: N Digital

      20. Mejor Medio Digital en Cobertura: Reconocidos

      21. Comediante de Redes del Año: Kimberlyn Navarro y Julio Código

      22. Mejor Nuevo Medio Digital: El Demócrata

      23. Merenguero/a Típico del Año: Raquel Arias

      24. Salsero del Año: Sexappeal

      25. Artista Contemporáneo del Año: Chichi Peralta

      26. Revelación Comunicacional del Año: Jean Carlos Guerrero

      27. Portal de Farándula o Entretenimiento del Año: La Pitonisa

      28. Mejor Periodista en Cobertura del Año: Sol Bautista

      29. Comentarista de Opinión del Año: Vargavila Riverón

      30. Programa de Radio Digital del Año: Alofoke Radio Show

      31. Locutor/a de Radio Digital del Año: Ramón Tolentino

      32. Influencer del Año: Iamdra Fermín

      33. Tiktoker del Año: Camila Mejía

      34. Figura Destacada en el Extranjero: Kingkong Fabuloso

      35. Artista en Ascenso del Año: Jabriell

      36. Artista Urbana del Año: Yailin la Más Viral

      37. Mejor Colaboración Musical: "Con Sonido" – Bulin 47 y Ceky Viciny

      38. Mejor Director de Video del Año: Wayne Liriano

      39. Mejor Video del Año: "Hola Perdida" – El Blachy

      40. YouTuber del Año: Santiago Matías (Alofoke)

      41. Artista Urbano del Año: Bulin 47

      42. Canción del Año: "Bing Bong" – Yailin la Más Viral

      CATEGORÍAS ENTREGADAS EN ALFOMBRA ROJA

      1. Programa Digital del Año: Más Allá de las Redes

      2. Influencer Gastronómico del Año: @_antojao

      3. Podcast Revelación del Año: Los Black Kings

      4. Instagramer (Creador de Contenido Especializado): Sigan Viendo (Jean Carlos MTB)

      5. Mejor Stand Up Comedy del Año: El Pío RD

      6. Mejor Medio Digital Regional: Salcedo VIP

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.