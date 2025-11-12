×
La salud de Alex Bueno
La salud de Alex Bueno

Ramón Orlando convoca jornada de ayuno y oración por la salud de Alex Bueno

El reconocido músico invita a familiares, amigos y seguidores a unirse en oración y ayuno este miércoles por la recuperación del cantante dominicano

    Expandir imagen
    Ramón Orlando convoca jornada de ayuno y oración por la salud de Alex Bueno
    Alex Bueno y Ramón Orlando en una 9imagen de archivo. (FUENTE EXTERNA)

    El reconocido músico dominicano Ramón Orlando hizo un emotivo llamado este martes a familiares, amigos y seguidores del cantante Alex Bueno para participar este miércoles 12 de noviembre en una jornada de ayuno y oración por la recuperación de su salud.

    En un video difundido en redes sociales, Ramón Orlando expresó su preocupación por el estado de su colega y destacó la importancia de la fe y la unión en momentos difíciles.

    "El ayuno se hará desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde; quienes no puedan hacerlo completo, al menos hasta la una de la tarde. Pueden beber agua", indicó, invitando a todos a elevar sus plegarias pidiendo estabilidad y fortaleza para Alex Bueno.

    El veterano músico también compartió palabras de cariño y confianza en la intervención divina: "Vamos a pedirle al Señor por la salud de Alex, a quien amamos tanto. Que Dios se manifieste en su vida y él sea un vaso donde Dios se pueda glorificar", concluyó.

    Más

    • Con este llamado, Ramón Orlando busca que la comunidad de admiradores y creyentes se una en una muestra de solidaridad y esperanza por la pronta recuperación del intérprete dominicano.
