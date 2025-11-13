Eddy Herrera y Vicente García se alzan como ganadores en los Latin Grammy 2025

Los álbumes de Eddy Herrera y Vicente García ganan en los Latin Grammy 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Los artistas dominicanos Eddy Herrera y Vicente García se llevaron cada uno el Latin Grammy en la categorías de álbumes durante la Premiere no televisada que se lleva a cabo este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

El "Galán del merengue" obtuvo la estatuilla por el "Mejor álbum de merengue y/ o bachata" gracias a su producción "Novato apostador" y García se alzó con el gramófono en la categoría "Mejor álbum tropical contemporáneo" por "Puñito de Yocahú".

Al recibir el premio, Herrera expresó: "Momento mágico y grandioso para mí y un equipo que durante tantos años ha trabajado cerca de mí, principalmente a todos los productores de este álbum, músicos y compositores, a todo el conglomerado de la empresa; a mi familia, mis hermanos, mis hijas, pero sobre todo, a mi esposa y mánager, Martha Herrera, que durante 38 años ha estado cerca de mí".

Agradeció al maestro Manuel Tejada, productor general del álbum "Novato apostador". "A todos ustedes de verdad, Latinoamérica gracias y a la Academia. ¡Me llevó para la República Dominicana esto!o ¡vamos!", finalizó.

Mientras que Vicente García también expresó su emoción y dedicó el premio a su equipo. "Quiero agradecer por reconcoer mi trabajo una vez más. A toda la gente que hace música conmigo desde el corazón. A Eduardo Cabra, Juan Sebastián, Wendel, Ricardo, a toda la gente de mi banda. Mi hermano Pablo y mi mamá que me acompaña hoy. Un millón de gracias", fueron las palabras del premiado cantautor.

Eddy Herrera ganó en esta misma categoría en 2020 por la producción " Ahora ".

Vicente García ha sido reconocido en años anteriores, ganando el Grammy Latino 2023 en la categoría de Mejor Álbum Folclórico por "Camino al Sol", entre otros.

La edición número 26 de los premios Latin Grammy, que regresa al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, tiene a varios artistas representando a la República Dominicana con sus nominaciones.

Estos son Vicente García, Techy, Tokischa, Eddy Herrera, J Noa, Vakeró, Milly Quezada, Los Hermanos Rosario, Covi Quintana, José Alberto El Canario y Álex Bueno.

En la categoría Mejor álbum de merengue y/o bachata compiten los merengueros Álex Bueno, Eddy Herrera y Milly Quezada, siendo ganador Herrera.

Vicente García obtuvo dos nominacines, Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y Mejor canción cantautor, ganando el primer renglón.

José Alberto "El Canario" se encuentra nominado en Mejor álbum de salsa con su disco "Big Swing".

Asimismo, Techy Fatule recibió una nominación a Mejor canción tropical por su tema "Cariñito", que fue ganado por Karol G por la canción "Si antes te hubiera conocido". No obstante, Techy tuvo una participación y presentó una categoría en la pregala transmitida por streaming.

Los exponentes urbanos tienen un lugar y es que J Noa y Vakeró (su primera nominación) están nominados a Mejor canción de rap/hip hop por su colaboración juntos "Sudor y Tinta". En tanto que Tokischa debutó en la premiación con su canción a dúo con Nathy Peluso, "De Maravisha", nominada en Mejor interpretación urbana/fusión urbana.

A esto se suma la artista Covi Quintana, quien aparece como compositora de la canción "Te quiero", de la cantante peruana Nicole Zignago, que se encuentra nominada en Canción del año.

Uno de los momentos más prometedores de la gala será cuando el gran artista Raphael sea reconocido como "Persona del año".

En República Dominicana, los Grammy Latinos 2025 pueden verse este jueves por Telecentro (canal 13) a las 8:00 de la noche.