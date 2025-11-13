El joven rapero dominicano Inka, oriundo de Villa Mella, Santo Domingo Norte, sorprendió al jurado y al público de Dominican´s Got Talent con una presentación cargada de identidad, raíces culturales y talento lírico.

En esta entrevista, Inka nos habla de su trayectoria, su inspiración y su visión sobre el rap como herramienta de expresión.

—¿Cómo te fue ante los jueces?

—Me fue bien, sí. Me dieron tres sí. Siempre hay cosas que mejorar, pero estoy contento con la reacción del jurado.

—¿Qué significa el rap para ti?

—El rap me ha acompañado desde pequeño. Es una forma de expresión, un lenguaje, un colchón donde puedo tirarme y sacar todo lo que siento. Es catarsis, es arte.

—¿Por qué quisiste llevar tu rap a este escenario?

—Más que nada, quería representar mi cultura y la de Villa Mella. Es un lugar lleno de comunidades afrodescendientes con herencias culturales muy importantes, y quise mostrar eso al público.

—Háblanos de tu entorno. ¿Con quién vives y cómo es tu familia?

—Vivo con mi papá, mis hermanitas y mi madrastra. También con una hermana mayor, una hermanota, a quien mando un saludo. Villa Mella es grande, pero nuestra familia es nuestro núcleo, lleno de apoyo y tradiciones que me han formado.

—Si ganas el concurso, ¿en qué invertirías el dinero?

—Quiero tener mi propia casa. Es un sueño que he manifestado varias veces y que pienso alcanzar algún día, gane o no.

—¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieren dedicarse al rap o al arte pero tienen miedo?

—Que se atrevan, que no se dejen llevar por lo que piense la gente. Tienen que seguir su intuición y luchar por sus sueños, porque todo camino requiere sacrificio. Yo prefiero sacrificarme por lo que amo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/161025-dominicanas-got-talent-104-27e61345.jpg Inka durante su entrevista con Diaio Libre.

Con su propuesta artística, Inka fusiona el rap con ritmos y símbolos tradicionales de Villa Mella, rindiendo homenaje a su comunidad, reconocida por los Congos y su riqueza musical ancestral. Su próximo paso: Isle of Light que se realizará el 7 de marzo, 2026.

Su autenticidad y mensaje de orgullo local conectaron con la audiencia y con las redes sociales, donde muchos destacaron que "Inka llevó la cultura de los barrios al escenario nacional con respeto y estilo propio".

Con esta participación, Inka continúa consolidando su trayectoria, representando a una nueva generación que apuesta por el arte con identidad y conciencia. Villa Mella, una vez más, se hace sentir en los grandes escenarios a través del talento de sus hijos.