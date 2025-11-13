Muere la chef y presentadora Mynie Steffens en un accidente de helicóptero

Mynie Steffens, una popular chef que murió en un accidente de helicóptero. ( FUENTE EXTERNA )

La popular chef y presentadora de televisión Mynie Steffens, de 43 años, falleció en un trágico accidente de helicóptero mientras fumigaba cultivos en una granja cerca de Patensie, en la provincia de Cabo Oriental, Sudáfrica.

La aeronave impactó contra líneas eléctricas en la Granja Roodegrond, y tanto Steffens como el piloto murieron en el lugar del accidente, alrededor de las 7:45 de la mañana, según informaron medios británicos como Daily Star, Express y The Sun.

Ruan Scheepers, propietario de la granja, calificó el suceso como una "experiencia aterradora" tras ser alertado por sus trabajadores. Las autoridades locales han iniciado una investigación encabezada por la Autoridad de Aviación Civil para determinar las causas del accidente, mientras que la policía indicó que aún es prematuro divulgar más detalles sobre el caso.

Steffens era ampliamente reconocida en Sudáfrica por su programa de cocina y estilo de vida “Speel met Vuur” (“Jugar con Fuego”), donde combinaba gastronomía, aventura y narración.

Su co-presentadora y amiga, Aldi van der Walt, expresó su conmoción por la pérdida y recordó a Steffens como alguien con “gran corazón, alma gentil” y “el pegamento que mantenía unida a la gente”.

El interés de Steffens por la cocina sobre fuego comenzó desde los diez años, y posteriormente plasmó su pasión en el libro “Mynie Plays with Fire”, una obra que combina recetas con listas de música y menús temáticos.

Van der Walt destacó que el programa de televisión surgió de un reencuentro entre ambas amigas, quienes se conocieron jugando hockey en su adolescencia.

Más

Con su repentina muerte ocurrida el lunes 10 de noviembre, Mynie Steffens, deja un vacío en la televisión sudafricana y en la gastronomía del país, así como un legado de creatividad, pasión y amor por la cocina que será recordado por sus seguidores y colegas.