Pablo Alborán se anima a "merenguear" sus canciones y celebra la música dominicana

Pablo Alborán en una foto de archivo. El artista español cantó sus canciones en merengue. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante español Pablo Alborán sorprendió a sus fans al interpretar algunas de sus canciones al ritmo del merengue, mostrando su versatilidad y admiración por la música dominicana.

El fenómeno del merengue sobre sus temas no es nuevo: su canción "Quién" fue llevada a merengue típico por El Grupaso, una versión que incluso recibió el aplauso del propio artista. Sin embargo, Alborán dio un paso más allá al probar él mismo cómo sonarían sus temas con el característico ritmo caribeño.

Durante su participación en el programa El Hormiguero, se le propuso como desafío cantar varias de sus canciones en ritmo dominicano.

La experiencia resultó tan exitosa que el artista no pudo contener su entusiasmo: "¡Es que me encanta el merengue! ¡Que viva el merengue y que viva la República Dominicana!", exclamó.

La reacción del público también fue inmediata y entusiasta. Muchos espectadores comentaron en redes sociales: "Queremos más canciones en versión merengue, pero cantadas por Pablo" y "Que cante lo que quiera, en su voz todo suena espectacular".

Con esta iniciativa, Pablo Alborán muestra su talento, versatilidad y admiración por los ritmos tradicionales de la República Dominicana.