Sambil da la bienvenida a la Navidad con un vibrante encendido y merengue de Fernando Villalona

Fernando Villalona deleitó al público de Sambil por poco más de una hora. ( SAMIL MATEO )

El centro comercial Sambil dio oficialmente la bienvenida a la temporada navideña con el tradicional encendido de su arbolito, una celebración que este año estuvo marcada por la energía contagiosa del merengue de Fernando Villalona. "El Mayimbe" fue recibido por una multitud eufórica que llenó cada nivel del establecimiento, desde el primero hasta el tercero.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/14/img-20251113-wa0371-56c167fe.jpg (FUENTE EXTERNA)

Sentados, de pie, apoyados en barandas o grabando desde sus celulares, los asistentes se integraron por completo a la fiesta. Entre aplausos, gritos y coreografías improvisadas, familias enteras, que se dieron cita desde antes de la pautada, disfrutaron del espectáculo, donde todas las edades estuvieron representadas.

Villalona, quien se presentó con un pie enyesado tras una reciente caída, demostró profesionalismo y cercanía al conectar con su público de manera admirable. Sus éxitos más queridos resonaron en el ambiente:

"Mi esperanza eres tú", "Mi año nuevo eres tú", "Cada momento", "Ahora sé que te vas", "Tú solo tú", "Compañera "y, por supuesto, el infaltable "Juanita", que provocó una ovación colectiva.

"¡El Mayimbe, el Mayimbe!", corearon los presentes una y otra vez, mientras otros bailaban en pareja, con niños cargados o simplemente vivían el momento haciendo fotos y videos, o entretregados a las canciones, con mano en el pecho, en señal de sentimiento. Esta escena se repetió en varios momento del gran espectáculo.

¡Hasta miembros de seguridad daba su discreto movimiento de pie, sin dejar de estar atentos a su labor!... ¿y por qué no?

Energía por lo alto

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/14/img-20251113-wa0422-13da776f.jpg Grandes y pequeños se unieron al concierto (SAMIL MATEO)

El merenguero encendió aún más el espíritu festivo de los presentes al ponerse de pie y hacer su movimiento sello: mover las manos como si moviera unos dominos.

Otro gesto que fue respondido con agrado fue que el artista entre canciones les hablaba, les bendecía y les saludaba con gracia.

No querían que se terminara, la multitud pedía más canciones y el artista se las daba. Y en ese tono, un grupo de niños se acercó al escenario a bailar y la niña mayor de todos pidió el éxito "Dominicano Soy!, la gente saltó con sus manos elevadas.

Llovió confite. Villalona se puso de pie, cantó "Mi Pueblo", "Carnaval"...y así ocurrió todo.