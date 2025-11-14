Conciertos imperdibles que marcan el ritmo de noviembre

El líder de Ilegales, Vladimir Dotel, acompañado por sus coristas. ( SUMINISTRADA )

El mes de noviembre avanza con una atractiva agenda musical. La oferta es variada y todo dependerá del presupuesto y los gustos del público.

Ilegales

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/04/nueva-cancion-crush-de-vladimir-dotel-e-ilegales_3.jpg

La popular agrupación, liderada por Vladimir Dotel, celebrará este sábado sus tres décadas en la música con un concierto en el Óvalo de la Ciudad Ganadera, en el Distrito Nacional.

El espectáculo ofrecerá una puesta en escena de primer nivel y un recorrido por los éxitos que han marcado generaciones, como La morena, Fiesta caliente y Taqui taqui, entre otras.

Óvalo de la Ciudad Ganadera. 15 de noviembre. 8:30 p. m. Boletas en tuboleta.com.do.

Manerra

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/whatsapp-image-2025-11-13-at-41236-pm-2-76fbb5b9.jpeg

El destacado cantautor dominicano se presentará este viernes en Escenario 360, a las 8:00 de la noche, con un concierto cargado de romanticismo, ritmo y energía, pensado para toda la familia y lleno de sorpresas que marcarán a su audiencia.

La presentación será un homenaje a los ritmos tropicales como la bachata, el son y el bolero, así como al jazz, el blues y otros sonidos anglosajones.

El joven cantautor, que ha logrado en corto tiempo posicionarse como un prolífico compositor, arreglista y productor dominicano, promete un recorrido por su repertorio, que incluye temas como Mantequilla y café, Como la luna, y Bachata colonial. Escenario 360. Viernes 14 de noviembre. 8:00 p. m. Boletas en Uepa Tickets.

Fiesta dominicana

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/whatsapp-image-2025-11-13-at-41236-pm-f931ac40.jpeg

Fernando Villalona inaugurará la Fiesta Dominicana en Panaca, el parque temático ubicado en Punta Cana que conecta la ciudad y el campo mediante experiencias culturales, agrícolas, pecuarias, folclóricas, artesanales, gastronómicas y musicales.

El icónico Mayimbe interpretará sus grandes éxitos, incluyendo Dominicano soy, Tabaco y ron, Compañera, Déjame volver, Te amo demasiado, La hamaquita y El gusto. Fiesta Dominicana en Panaca. Sábado 15 de noviembre. 8:00 p. m. Boletas en panaca.do.

Conjunto Quisqueya

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/whatsapp-image-2025-11-13-at-41236-pm-6-ae57995e.jpeg

El espíritu navideño llegará este viernes 14 de noviembre, a partir de las 10:00 de la noche, al Lungomare Bar & Lounge con el primer "Aguinaldo navideño", protagonizado por el legendario Conjunto Quisqueya. La agrupación icono del merengue navideño promete una noche llena de ritmo, alegría y tradición dominicana frente al mar del Malecón capitalino.

Con más de cinco décadas de trayectoria, el Conjunto Quisqueya sigue siendo una de las agrupaciones más queridas de la música tropical. Lungomare Bar & Lounge. Viernes 14 de noviembre. 10:00 p. m. Boletas en Uepa Tickets.

Oda al bolero

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/whatsapp-image-2025-11-13-at-41236-pm-3-8086618e.jpeg

Casa de Teatro será el escenario para evocar la época de oro del bolero con la producción "Mi homenaje al bolero", interpretada por Don Néstor y un grupo de destacados músicos, este viernes.

El espectáculo propone un recorrido por las diferentes expresiones del género: el bolero son, el bolero feeling y el bolero moruno en Cuba; el bolero yucateco en la península maya, influenciado por el bambuco colombiano; el bolero de trío mexicano; y la vertiente puertorriqueña marcada por una nostalgia jíbara.

La bachata dominicana también formará parte del programa, como modalidad dominante del bolero rítmico contemporáneo. Puedes ir solo/a o con tu pareja, amigos y familiares para que juntos canten boleros del ayer, de hoy y de siempre en una velada de complicidades sin testigos.

Casa de Teatro. Viernes 14 de noviembre. 9:00 p. m. Boletas en Casa de Teatro.