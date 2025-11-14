Yiyo Sarante llevará la salsa a Hard Rock Café en Navidad 2025

El sábado 27 de diciembre de 2025, Yiyo Sarante se presentará en Hard Rock Café Blue Mall, Santo Domingo, con su concierto "Navidad en Salsa".

El evento, producido por CR Productions y Claudio Rosado, incluirá un recorrido por los éxitos del salsero dominicano, como "Corazón de acero", "Me hubieras dicho", "Probablemente", "Un hombre normal", "Maldita traga", "Nos engañamos los dos", "Sálvame" y "Tres semanas", junto a algunas adaptaciones con temática navideña.

"Quiero que sea una noche donde celebremos juntos la Navidad y la música. Será mi manera de agradecer al público por su apoyo en cada presentación", declaró Yiyo Sarante.

La producción anunció un montaje con sonido, iluminación y puesta en escena diseñados para brindar una experiencia completa al público.

El concierto "Navidad en Salsa con Yiyo Sarante" se perfila como uno de los eventos musicales de la temporada navideña en Santo Domingo.

