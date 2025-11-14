Fallece Tatsuya Nagamine, director clave de Dragon Ball Super y One Piece

Muere Tatsuya Nagamine, director de Dragon Ball y One Piece, a los 53 años. ( FUENTE EXTERNA )

Tatsuya Nagamine, director que desempeñó un papel central en producciones como Dragon Ball Super y One Piece, falleció durante la temporada de verano a los 53 años, aunque la noticia se mantuvo privada hasta ahora por deseo de sus familiares.

La información comenzó a circular luego de que varios colaboradores de la franquicia Precure compartieran mensajes emotivos en sus redes sociales, recordando un encuentro íntimo en su memoria. Toei Animation no ha emitido un comunicado oficial, respetando la decisión de mantener la privacidad de la familia.

Nagamine dirigió episodios cruciales de One Piece, comenzando con el capítulo 892, que marcó el inicio de la saga de Wano y definió un nuevo estilo visual y narrativo. También estuvo al frente de películas como One Piece Film Z y Heart of Gold, así como de la serie One Piece Log: Fish-Man Island Saga, consolidando su sello en varias de las historias más reconocidas de la franquicia.

En Dragon Ball Super, asumió la dirección a partir del episodio 77, coincidiendo con la saga del Torneo del Poder. Su gestión aportó estabilidad a la producción y culminó con Dragon Ball Super: Broly, película destacada por su calidad visual y narrativa.

Tatsuya Nagamine.

Su trayectoria también abarca trabajos en Digimon, Saint Seiya Omega y diversas producciones de Precure, reflejando su versatilidad y compromiso con el anime. Compañeros como Kouhei Tanaka y Osamu Suzuki han compartido recuerdos sobre su pasión y dedicación profesional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/14/hq720-9a556fa1.jpg

Impacto y legado

La muerte de Tatsuya Nagamine deja un vacío significativo en la industria del anime, tanto para las series que ayudó a consolidar como para los artistas y seguidores que se inspiraron en su trabajo.

