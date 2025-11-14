La agrupación Notas Cotorra, dedicada al jazz fusión y al latin jazz, subió al escenario de Dominicana´s Got Talent con una misión clara: demostrar que en el país hay espacio para nuevas sonoridades y que la música dominicana puede reinventarse sin perder su esencia. Su presentación logró exactamente eso, obteniendo cuatro síes del jurado y dejando al grupo visiblemente emocionado.

"Estamos muy felices y orgullosos de todo el trabajo que hicimos detrás de esta presentación. Agradecidos por la oportunidad y por haber sido merecedores de cuatro sí", expresaron tras su audición durante una entrevista con Diario Libre.

Aunque como banda tienen apenas unos meses formados, sus integrantes comparten una historia de amistad y colaboración musical que data de años atrás. "Como grupo no tenemos ni un año juntos, pero nos conocemos desde hace mucho", explican.

La idea del proyecto nació entre cuatro de ellos, hasta que, con la llegada de un nuevo integrante, la banda "se terminó de pegar", como dicen con humor.

Todos residen en el Distrito Nacional, algunos cerca entre sí, otros más dispersos, pero cohesionados por una visión común.

Notas Cotorra se define como una banda con un objetivo claro: innovar en la música dominicana. "Queremos cambiar la escena musical, no porque lo que exista sea malo, sino porque también es necesario experimentar, aportar nuevos materiales y explorar géneros que aquí no se han desarrollado del todo, como el jazz", explican.

Uno de los pilares de su propuesta es rescatar ritmos tradicionales dominicanos que, aunque forman parte de nuestra identidad, siguen relegados a espacios muy específicos. "Queremos sacar del underground ritmos como los palos, el gagá, los congos y muchas expresiones folklóricas que no son tan conocidas. Somos una mezcla de ritmos, y queremos que eso se conozca y se valore".

La banda apuesta por fusionar esa riqueza con el jazz, para crear un lenguaje sonoro moderno y accesible a nuevas generaciones de músicos.

Los integrantes de Notas Cotorra posan para Diario Libre tras su participación en Dominicana's Got Talent.

Para Notas Cotorra, el premio económico representaría una herramienta, no una meta. "Queremos invertir en instrumentos, equipos y un estudio propio. Un espacio donde podamos seguir creando, grabando e incluso abrir las puertas a otros jóvenes que también quieran mostrar su talento".

Un mensaje para los jóvenes músicos

Con la misma energía con la que suben al escenario, la banda envía un consejo directo a quienes dudan en comenzar su camino artístico: "Hagan. Solo hagan. No se queden pensando en que van a empezar después. Empiecen hoy". Uno de los miembros cuenta que comenzó a estudiar guitarra este mismo año, y ahora forma parte de una agrupación que ya se presenta en televisión nacional.

También animan a no temerle a la innovación: "Aunque a la gente no le guste al principio, puede ser que lo que hagas hoy sea un estándar en el futuro. Diligencia mató vacancia".

Con personalidad, frescura y una pieza original como carta de presentación, Notas Cotorra no solo conquistó al jurado de Dominicana´s Got Talent, sino que dejó claro que la nueva generación de músicos dominicanos viene dispuesta a romper esquemas y a elevar las raíces sonoras del país a nuevos escenarios.