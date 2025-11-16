Ilegales celebra 30 años entre lluvia, energía y éxitos imparables

Ilegales brilla en su 30 aniversario pese a la lluvia y llena de energía al público en el Óvalo de la Ciudad Ganadera. ( DANIELA PUJOLS )

La agrupación dominicana Ilegales celebró contra todo pronóstico su 30 aniversario bajo una lluvia de agua y de éxitos. El show, pautado para las 9:00 de la noche de este sábado 15 de noviembre en el Óvalo de la Ciudad Ganadera, se retrasó dos horas por las incesantes lluvias. Pese a que la gente comenzaba a irse, la mayoría permaneció cubierta con impermeables o con sombrilla y hasta bailando al ritmo de la música del dj.

Fue a las 11:07 de la noche, previo a un mensaje en la pantalla que decía "En breve, Ilegales en tarima", que a ritmo de Chucuchá, y contra todo pronóstico, Ilegales arrancó la celebración de sus 30 años.

Una foto animada con inteligencia artificial de Vladimir Dotel sentado en un comedor haciendo el logo de la banda Ilegales en 1995 y una voz de fondo suya, le recordó a la gente como un muchacho de Villa Mella hizo su sueño realidad, abriéndose paso en el merenhouse en la década de los 90 y en lo adelante dejando marca con el merengue fusionado y otros ritmos.

La lluvia bajó un poco cuando comenzaron a cantar y el repertorio de una lista de 30 canciones siguió con una excelente banda en vivo entonando Pa´ pasarla bien y Como un trueno, alternando los primeros éxitos noventeros y otros de los 2000s.

"Muy agradecido que nos hayan esperado debajo de esta lluvia, de verdad, no se imaginan. Muchísimas gracias por esperar. Tamo' aquí mojándonos pero la lluvia no para ni daña está fiesta", expresó Vladimir Dotel, líder del grupo, emocionado, junto a David -Chino Díaz- y Junior Pimentel, vestidos de negro y brillo y con la energía y alegría que los caracteriza.

Con Haciéndome el loco las parejas bailaron merengue. Posteriormente, Ilegales hizo un medley de su emblemático disco Rebotando de 1997 con Enamorado y Fiesta caliente.

Así de vibrantes las canciones, así el ánimo de la gente. Luego se trasladaron al 2015 para darle la bienvenida al primer invitado, Gabriel Pagan, con quienes cantaron Como te sueño yo, otro tema para bailar merengue en pareja.

"30 años aguantándola, manteniéndose y aplicándola, que se sienta el aplauso", exclamó Gabriel.

Entre canciones y saltos, a las 11:53 de la noche paró la lluvia mientras sonaba Tamo happy de 2017.

¿Qué momentos emotivos marcaron el concierto de Ilegales?

Vladimir Dotel le dedicó una canción al fenecido maestro Víctor Wail, quien definió como el responsable del sonido de Ilegales y quien lo entendía sin juzgarlo. Acto seguido, interpretó Que te pongo.

Vladimir le bajó la velocidad para cantar lo que considera su mejor canción, según las palabras de su fenecida madre, Rosario López, quien fungió como su guía y manager. Esta fue la composición Siento, luego Tú recuerdo.

Estas baladas, interpretadas con mucho sentimiento por David -Chino- Díaz y por las cuales brotaron algunas lágrimas bajo los lentes negros de Vladimir Dotel, representaron el momento emotivo de la noche.

Volvieron a caer las gotas de lluvia a las 12:15 de la medianoche, pero el show siguió hasta pasada la 1:20 de la madrugada con otros clásicos y canciones recientes tropicales de sus álbumes Inagotable, La República, Celebration y Tropicalia.

Allí entró a escena el segundo invitado, Jandy Ventura, para recordar esa celebrada colaboración entre su padre, el Caballo Mayor, Johnny Ventura e Ilegales, Dame un chin (2006), un merengue típico fusionado bailable para la temporada navideña.

¡Fue un momento de puro sabor y fiesta! Y en ese mood continuó la parte culminante con el hit que dio inicio a todo: "La morena".

Tributo

Ilegales homenajeó a Proyecto Uno y a Sandy y Papo , líderes en su momento del merenhouse , con los clásicos El tiburón y Es hora de bailar , sintiéndose el ambiente en una verdadera máquina del tiempo.

homenajeó a y a , líderes en su del , con los clásicos y , sintiéndose el ambiente en una verdadera máquina del tiempo. En la pantalla se veían imágenes de Jason González, el querido miembro del grupo que falleció en un accidente de tránsito en el 1998, al tiempo que sonaba "Sueño contigo", la cual interpretaba.

Con mucha energía y agradecimiento, Ilegales se despidió con Taqui Taqui y Chucuchá, reafirmando el cariño de su pueblo dominicano con una historia musical que marca 30 años y generaciones.