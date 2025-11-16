El cantante venezolano Carlos Baute celebra tres décadas de carrera artística con el lanzamiento de su nuevo tema "¿Quién mejor que tú?", una canción pop fresca y bailable, producida junto al colombiano Andrés Castro.

Desde Madrid, el intérprete de Colgando en tus manos conversó con Diario Libre sobre su nuevo proyecto, su amor por República Dominicana, su visión del cine y la música, y cómo vive la madurez artística después de más de treinta años de éxitos.

¿Cuál es la relación entre la música y el cine?

Sobre la relación entre la música y el séptimo arte, Baute no duda en resaltar su vínculo inseparable. "Yo creo que estamos hermanados. ¿Tú te imaginas una escena importante o potente sin musicalización? Es terrible. Yo lo he visto. Incluso en cursos audiovisuales he hecho ejercicios sin música y es impresionante: la escena pierde toda la emoción. Pones una canción y cambia todo, te da alegría, te mueve algo por dentro. Es increíble", comenta convencido.

El artista confiesa que su conexión con la música trasciende lo profesional y se mezcla con su identidad caribeña. "Este año hice un disco que se llama Del Caribe soy, con mucho sonido caribeño, siempre digo que parezco dominicano, porque amo Dominicana. Lo que ocurrió allá (con la tragedia del Jet Set) me conmovió muchísimo. Nosotros apoyamos desde las redes, pero me quedé sin palabras. Les envío bendiciones y todo mi cariño", expresa con emoción.

¿Quién inspira a Carlos Baute?

Baute, que creció rodeado de música tropical, revela que su mayor inspiración siempre ha sido el artista dominicano Juan Luis Guerra. "Desde pequeño mi ídolo ha sido Juan Luis Guerra. Lo he nombrado en tres canciones. En una de ellas, Un finde contigo, digo la frase: ´Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera y quedarme hasta el fin, como dijo Juan Luis´. Hice incluso un disco de merengue con arreglos de 440, al estilo de los años 80, porque eso lo llevo en el alma", explica con una sonrisa.

"En Venezuela queremos mucho a los dominicanos. Hemos bailado su merengue toda la vida. Por eso este disco es también un regalo para ustedes, para que lo escuchen y lo disfruten", agrega.

El venezolano recuerda con admiración al maestro Wilfrido Vargas, a quien también considera un referente: "Wilfrido es una de las mejores voces del merengue. Siempre estará con nosotros, aunque no esté físicamente. Nunca bajó la tonalidad de sus canciones; ¡increíble! Lo admiro profundamente", afirma.

"No conozco aún República Dominicana, pero lo digo siempre: me quiero ir a vivir allá, al menos un par de años" Carlos Baute Cantautor “

Baute confiesa entre risas que su sueño es vivir una temporada en el Caribe. "No conozco aún República Dominicana, pero lo digo siempre: me quiero ir a vivir allá, al menos un par de años", asegura divertido.

¿Cómo equilibra su carrera y su familia?

Padre de cuatro hijos: José Daniel, Markuss, Liene y Álisse, Baute habló también sobre la importancia de equilibrar la carrera y la familia. "Obviamente, la parte internacional la dejé por mis hijos un tiempo, porque eran demasiados países y pasaba mucho tiempo fuera.

Dije: ´No voy a cambiar el ver a mis hijos crecer´. Ya me pasó con mi primer niño, que no estaba cuando dio sus primeros pasos o cuando dijo ´papá´. Y me dije: ´No más´. Cerré la puerta un tiempo y me quedé solo con tres países. Gracias a Dios lo pude hacer", relató.

Hoy, con 51 años y una carrera sólida, asegura haber encontrado el balance perfecto. "Viajo bastante, pero he bajado el ritmo. No quiero perderme momentos importantes con mi familia. La salud mental y la estabilidad emocional son esenciales. Llevo 15 años con mi pareja, soy padre y estoy feliz. Eso no tiene precio".

El cantautor adelantó que ya tiene suficiente material para lanzar dos nuevos discos, previstos para 2026 y 2027. "Estoy en un excelente momento. No dejo de componer; soy de los que se sienta a trabajar. Siempre estoy creando", asegura.

A lo largo de su carrera, Baute ha acumulado grandes éxitos, entre ellos Te regalo y Colgando en tus manos, su icónico dueto con Marta Sánchez que se mantuvo 39 semanas en el número uno en España. Sin embargo, el artista no se deja llevar por la nostalgia.

"Mantenerse en la industria tantos años no es fácil. En mi época era más complicado darse a conocer. Hoy hay miles de artistas y lo difícil es sobrevivir. Antes había que viajar, trabajar mucho. Hoy un chico saca una canción en TikTok y se vuelve viral. Pero lo importante sigue siendo el talento y la constancia", reflexiona.

Siempre inquieto, Baute confiesa que se mantiene actualizado en tecnología y tendencias.

"Me encanta aprender. Estoy estudiando sobre inteligencia artificial, pero no la uso completamente para hacer canciones. Lo he probado y eso no tiene alma. Lo que sí es cierto es que me ayuda a ganar tiempo y a trabajar más rápido. Es brutal", dice entre risas.

El cantante también compartió su opinión sobre Bad Bunny y el debate en torno al éxito y la crítica musical. "Yo creo que los éxitos no se critican. Da igual que no te guste el estilo. Ese tipo es un duro, incluso un genio. Puede que no te gusten sus canciones, pero el éxito se respeta. Gracias a artistas como él o como Karol G, nos conocen en todo el planeta", aseguró.