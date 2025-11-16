La fiebre por Bad Bunny provoca un operativo de Pro Consumidor por los conciertos en el Olímpico

El intérprete puertorriqueño Bad Bunny durante una de sus presentaciones en vivo. ( ARCHIVO )

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) anunció un amplio operativo de supervisión sobre la comercialización de las boletas para los conciertos del artista puertorriqueño Bad Bunny, con el objetivo de proteger los intereses económicos de las miles de personas que asistirán a las funciones programadas para los días 21 y 22 de noviembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Según explicó su director ejecutivo, Eddy Alcántara, el despliegue busca garantizar que el proceso de venta se realice de forma correcta, segura y transparente, ante la alta demanda generada por el espectáculo y la posibilidad de prácticas que puedan afectar a los consumidores.

El funcionario indicó que los departamentos de Inspección y Vigilancia, así como Publicidad y Precios, estarán verificando desde el próximo viernes y hasta el día de los conciertos todas las fases del proceso de venta en diferentes cadenas de comercialización. Estas acciones incluyen monitoreo de puntos autorizados, plataformas digitales y mecanismos de validación de las entradas.

Alcántara recordó que Pro Consumidor actúa como autoridad nacional de vigilancia del mercado y que sus atribuciones están contempladas en la Ley 358-05, que protege los derechos de los consumidores ante abusos o irregularidades comerciales.

La producción de los conciertos en el Estadio Olímpico es del empresario artístico Gamal Haché.

Reventa

En junio de este año, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, se reunió con representantes de la empresa Uepa Tickets en la que se acordó la vigilancia del bloqueo de la plataforma que permite la reventa de las boletas de los conciertos del popular cantante urbano puertorriqueño Bad Bunny en el Estadio Olímpico.

Alcántara explicó que se tomó la medida ante la "lluvia" de denuncias recibidas en las oficinas de Pro Consumidor desde la apertura de las ventas de las boletas para estos conciertos, de que las mismas estaban siendo revendidas a altos precios.

Los usuarios se quejaron a través de las diferentes plataformas en las redes sociales, así como programas de radio y televisión.

En el encuentro, en el que participó Gabriel Alma, director general de la empresa Uepa Tickets, se acordó revisar la plataforma de intermediación "con la finalidad de garantizar la transparencia de la comercialización de las boletas de los conciertos".

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El director subrayó que la institución sostuvo reuniones previas con organizadores, boleterías y otros actores involucrados para prevenir situaciones que pudieran afectar a quienes buscan asistir a los conciertos.

Explicó que el propósito es lograr que el proceso fluya en armonía sin afectar a empresarios, boleterías ni consumidores, especialmente considerando que se trata de uno de los eventos musicales más esperados del año en República Dominicana.

¿Cómo ocurrirán los hechos?

Alcántara adelantó que los días del espectáculo los inspectores de Pro Consumidor estarán presentes en las entradas del estadio para supervisar la validación de las boletas y evitar inconvenientes relacionados con falsificaciones, reventa ilegal o cobros indebidos. Indicó que la presencia de los equipos garantizará una respuesta inmediata ante cualquier reclamo del público.

Pro Consumidor señaló que continuará vigilando el mercado y actuando cuando sea necesario para salvaguardar los derechos de los consumidores y garantizar una experiencia segura para quienes asistan al evento.