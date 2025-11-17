La "Mega Parranda Navideña" celebra 40 años y arranca su recorrido en noviembre

El popular merenguero Fernando Villalona será uno de los grandes protagonistas de la Mega Parranda Navideña- ( ARCHIVO )

A partir del 18 de noviembre, la Mega Parranda Navideña celebrará su 40 aniversario, inaugurando una nueva edición del festival navideño más tradicional y de mayor arraigo popular en la República Dominicana. La plataforma artística recorrerá decenas de municipios del país llevando música, alegría y espíritu festivo a las comunidades.

Desde hace cuatro décadas, este proyecto se ha convertido en un motor cultural y económico, dinamizando el comercio local y generando cientos de empleos directos e indirectos durante la temporada navideña.

¿Qué artistas participarán en el 40 aniversario?

Para esta edición, el festival presenta un elenco integrado por algunas de las figuras más destacadas del merengue, la bachata, la música típica, la salsa y las fusiones tropicales.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/17/portada-del-disco-de-sergio-vargas.jpg Sergio Vargas, uno de los protagonistsas.

Entre los artistas programados se encuentran Fernando Villalona, Luis Miguel del Amargue, Chimbala, Wason Brazobán, Omega, Jandy Ventura, Steffany Constanza, Sergio Vargas, El Rubio del Acordeón, Teodoro Reyes, El Chaval, Silvio Mora, Bulin 47, El Blachy, Eddy Herrera, Aníbal Bravo, Aramis Camilo, Toño Rosario, Fefita La Grande, Conjunto Quisqueya, Krispy, Los Hermanos Rosario, Mozart La Para, Kinito Méndez y Allendy.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/17/manny-cruz-y-rafaely-rosario-junto-a-steffany-constanza.jpg La merenguera Steffany Constanza ya confirmó su participción.

Primeras fechas confirmadas del recorrido 2025

La edición del 40 aniversario comenzará su recorrido en las siguientes ciudades:

comenzará su recorrido en las siguientes ciudades: - Baní, martes 18 de noviembre , Parque Central .

, . - Santo Domingo Este, domingo 23 de noviembre, Faro a Colón.

- Mao (Valverde), martes 25 de noviembre, Parque Amado Franco Bidó, en celebración del 143 aniversario del municipio.

- Villa Sombrero, Baní, viernes 28 de noviembre, Parque Central .

. - Distrito Nacional, sábado 29 de noviembre, Parque Eugenio María de Hostos.

- Cotuí, martes 2 de diciembre, Avenida del Parquecito.

- Santa Bárbara de Samaná, miércoles 3 de diciembre, Malecón.

- Nagua, jueves 4 de diciembre, Parque Central .

. - San Francisco de Macorís, viernes 5 de diciembre, Parque Central .

. - Salcedo, sábado 6 de diciembre, Parque Central .

. - Moca, domingo 7 de diciembre, Parque Cáceres.

- Las Matas de Farfán, miércoles 10 de diciembre, Parque Central .

. - San Juan de la Maguana, jueves 11 de diciembre, Anfiteatro Francisco Alberto Caamaño Deñó.

Francisco Alberto Caamaño Deñó. - Neyba, viernes 12 de diciembre, Parque Central.

¿Qué apoyo recibe la Mega Parranda Navideña?

Con el apoyo del presidente Luis Abinader, así como de sectores privados y empresas de consumo masivo, la Mega Parranda Navideña ha fortalecido su alcance y estructura logística.

Su operación involucra a artistas, músicos, bailarines, sonidistas, luminotécnicos, personal técnico, estilistas, estaciones de radio, negocios de comida, taxistas, colmados, tiendas y unidades móviles de promoción, entre otros actores que encuentran un impulso económico significativo en cada edición.

Los organizadores destacan que esta plataforma artística ha sido, por cuatro décadas, un punto de encuentro comunitario que reúne a dominicanos residentes en el país y a la diáspora que regresa para compartir con sus familias.

¿Cómo se desarrollará la animación del evento?

La animación estará a cargo de reconocidos presentadores nacionales y talentos locales, quienes acompañarán el desarrollo de cada espectáculo con una dinámica enfocada en la familia y en la identidad cultural dominicana.

En su 40 aniversario, la Mega Parranda Navideña reafirma su legado como una plataforma de integración social que fortalece las tradiciones festivas y fomenta el orgullo cultural en cada municipio del país, un esfuerzo que cuenta con el auspicio del presidente Luis Abinader.