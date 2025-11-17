Marino Castellanos se destaca con su nuevo álbum

Marino Castellanos, el intérprete de "Voy a romper la cama en dos", iniciará su gira a partir de febrero del 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Marino Castellanos es uno de los cantantes y compositores de bachata dominicanos que ha cultivado un estilo particular, con un alto contenido de amargue y jocosidad, logrando ganarse un buen espacio en el público dentro y fuera del país.

Su nuevo álbum "Disco de Oro en Vivo", el cual reúne 17 de sus grandes éxitos grabados desde la histórica Zona Colonial, ha logrado suma popularidad desde su lanzamiento en este 2025.

Con más de 57 millones de vistas en TikTok y conciertos a casa llena en República Dominicana y Latinoamérica, ahora se prepara para conquistar Estados Unidos y Europa.

El intérprete de "Voy a romper la cama en dos", iniciará a partir de febrero del 2026 su Eurotour que lo llevará a recorrer las importantes ciudades del viejo continente como España, Italia, Suiza, entre otras y en mayo estará por todo Estados Unidos.

En 2024 lanzó la producción discográfica "¡Marino ombe!", de la mano de Cerro Music Group, en el cual "desempolvó" 10 temas, la mayoría de su autoría, que fueron eclipsados por el éxito de otras canciones de sus anteriores álbumes.